El cruel mote con el que Carlos de Inglaterra llamaba al primer marido de la princesa Ana

Todo aquel que haya visto y siga la serie The Crown es conocedor de los entresijos de la familia real británica desde hace casi sesenta años, cuando subió al trono una joven Isabel II. Hasta el estreno de la reciente tercera temporada, ya muchos seguidores se han familiarizado con una tradición en Buckingham Palace: poner motes.

Ahora ha salido a la luz la forma en la que Carlos de Inglaterra y su hermano, el príncipe Andrés (que también tenía un sobrenombre en el ejército,Andresito el cachondo, que antecedía muy sagazmente las acusaciones sobre abusos sexuales que más tarde han copado su biografía) llamaban a Mark Philips, primer marido de la princesa Ana.

Según varios expertos reales, quien fuera su cuñado durante casi dos décadas (de 1973 a 1992) recibía el cruel apelativo de 'Niebla'. Per se no es malicioso, pero la razón era porque se trataba de alguien "grueso y húmedo" y eso es algo que daba la puntilla en la más que mala relación (según los entendidos, es sobradamente sabido que "no era precisamente agradable) del padre de Zara Tindall con la familia real británica.

Los reporteros de la época, de hecho, ya advertían, como luego confirmó Paul Burrell, el mayordomo de Diana de Gales, que "no lo trataron bien" y que jamás pudo adaptarse a la vida de palacio, puesto que la mayoría de miembros de la familia Windsor le tenían algo de ojeriza por ser plebeyo (era hijo de un marcador de salchichas).

Los otros 'motes'

De todas formas, ni siquiera el de "Niebla" ha sido el mote más excesivo de los que se han puesto de puertas para adentro en Buckingham. El duque de Windsor, tío de la actual monarca, llamaba a la Reina Madre, su cuñada, "Cookie". Es decir, "Cocinillas". Aunque, como dicen en la serie, fuera porque "es gorda, común y parece una cocinera", otra teoría asegura que era por la creencia de que, en realidad, era la hija de la cocinera de su familia.

Hay otros motes entre los Windsor. O los ha habido. Quienes la han tratado de cerca, la reina Isabel es Lilibeth, así como Meghan Markle llama simplemente H a su esposo, el príncipe Harry, tal y como ella misma descubrió en el documental sobre el viaje que hicieron conjuntamente a Sudáfrica.

Y por último, también es célebre aquellos motes que pone (o le han puesto) el príncipe Guillermo. El esposo de Kate Middleton fue llamado una época Wombat, como el pequeño marsupial australiano, pero finalmente los que han acaparado los motes han sido sus hijos: mientras que el príncipe George se autodenominaba Archie antes de que naciese su primo (y le "usurpara" el nombre),la joven Charlotte recibe un apelativo cariñoso y con un toque francés por parte de su padre, Mignonette.

En francés, mignon significa lindo o bonito, pero su homólogo femenino es mignone, no mignonette. Entonces, ¿qué quiere decir el príncipe William a su hija? Se podría traducir de varias formas, pero las más acertadas seguramente sean las de delicada o queridita.