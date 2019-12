Bolsa, fondos, vivienda... ¿Dónde invertir en 2020 (un año incierto)?

Se acerca el final de año y son muchos ciudadanos quienes, además de hacer balance de cómo termina el año 2019, empiezan a preguntarse cómo hacer crecer sus ahorros en 2020.

Frente a un panorama sombrío por los temores a una posible ralentización económica, al ciudadano le conviene prepararse bien y elegir los mejores activos para que su dinero sufra lo menos posible: por ejemplo si deciden comprar o alquilar vivienda, contratar un seguro o lanzarse al mundo de las criptomonedas.

El portal especializado en inversión Investing.com ha facilitado a MiBolsillo la opinión de expertos de diferentes ámbitos y esto es lo que recomiendan de cara a 2020:

Fondos de inversión

La opción más interesante para invertir de cara al año que viene y la que más se adapta a los pequeños inversores.

Para Fernando Luque, editor de Morningstar, la gran ventaja de los fondos es su diversificación y su acceso a mercados que, de otra forma, serían más complicados. Recomienda los fondos de acciones.

Primero, porque los tipos de interés se mantendrán bajos (y eso favorece a los fondos de bolsa, aunque también hay que decirlo, no garantiza ninguna rentabilidad) y, segundo, porque en su opinión las valoraciones no han llegado a niveles extremos (por decirlo de otra manera, las bolsas a nivel mundial no están caras). En cuanto a qué tipo de fondo de renta variable, apostaría por uno global y barato. Las comisiones, en esos casos, son muy bajas.

Vicente Varo, director de contenidos de Finect, asegura que, tras un muy buen 2019 para este tipo de activos, 2020 se presenta como una gran incógnita.

"Los ahorradores más conservadores tendrán que asumir más riesgo si quieren optar a rentabilidad. La renta fija ofrece ya muy poco recorrido, y habrá que ser flexible si se quiere aprovechar cualquier oportunidad. Entre los gestores de fondos de acciones, además, hay una enorme división.

Por un lado, los que consideran que las acciones de calidad y de crecimiento seguirán tirando del mercado; por el otro, los especializados en comprar compañías a valoraciones muy bajas, que alertan de que nunca hubo tanta diferencia entre lo que se paga por las empresas de crecimiento y las olvidadas por el mercado".

Bolsa

Álvaro de Liniers, Business Development Manager Iberia & Latam de Groupama, aconseja al inversor que en 2020 sea selectivo a la hora de componer su cartera de inversiones.

"2020 se presenta como un año incierto. Por ello, recomendamos apostar por el largo plazo, considerar activos sin sesgo de estilo (ni crecimiento ni valor) y que se decante por sectores líderes, como es el caso de nuevo consumo, tecnología o desarrollo del sector salud. En Groupama seguimos apostando por pymes con fuerte perfil de crecimiento y capacidad para crecer de forma internacional", sostiene.

Vivienda

¿Compra o alquiler? Los "nubarrones" en el horizonte también pueden afectar al sector inmobiliario. "No sé si en 2020 subirá o no el precio de la vivienda, pero sí tengo clara una cosa: 2020 va a ser un año de incertidumbre por la marcha de la economía mundial.

Y, ante un escenario así, el alquiler parece una mejor opción que la compra", nos cuenta Luis Pita, creador del blog Preahorro.com. "El alquiler facilita la flexibilidad laboral y la financiera, que en tiempos de crisis pueden venir muy bien".

2020 va a ser un año de incertidumbre también en el sector inmobiliario. EUROPA PRESS

Seguros

Vida, hogar, automóvil... Desde Allianz recomiendan tener, además de seguro para automóvil y hogar, un seguro de Vida Riesgo, "imprescindible para contar con la tranquilidad de una protección económica en caso de adversidad".

Entre las ventajas de este tipo de seguros, destaca poder hacer frente a un gasto inesperado cuando los ingresos se ven mermados, o la gran variedad de servicios que pueden venir asociados (por ejemplo, servicio médico).

También nos recuerdan que en España un alto porcentaje de españoles aún no ahorra para su jubilación y, los que lo hacen, suelen comenzar más tarde de lo que se considera la edad óptima (en torno a los 34 años).

"Sería importante que, dada la situación actual y los datos demográficos, los ciudadanos planifiquen su futuro con antelación para poder complementar las pensiones públicas y mantener su nivel de vida en el momento de la jubilación. Es importante que tomemos conciencia de la situación del sistema de pensiones, y que manejemos la información para poder tomar las decisiones adecuadas para realizar una planificación financiera para la jubilación", aconseja.

Criptomonedas

Javier Pastor, director comercial de Bit2me, asegura que 2020 se presenta como uno de los años con mejores expectativas para el mercado de los criptoactivos.

"Ya hay fondos de inversión, como Bakkt y Fidelity, que abren sus puertas a este mercado, ofreciendo servicios de custodia para grandes inversores, al tiempo que esperamos la aprobación, el próximo año, de varios ETF.

Además, a los que hablan de crisis en 2020, les recordaremos que el bitcoin surgió precisamente durante la última crisis financiera (2008), lo que le podría convertir en el refugio perfecto ante la que se nos avecina. Al igual que el oro, el bitcoin es un activo limitado e inconfiscable".

Oro

Siguiendo con la mención de Pastor, observamos también la situación del oro. Algunas ventajas lo acompañarán en 2020, como indica Dr. Thorsten Polleit, economista jefe de Degussa en Alemania. Entre ellas, unos tipos bajos (“los costes de retener oro disminuyen”) y las perspectivas de una nueva crisis, que contribuirán a aumentar la demanda y, con ello, el precio.

"Se espera que los bancos centrales sigan aumentando la cantidad de dinero, lo que provocará la inflación de los precios de los bienes y, por lo tanto, la devaluación de las monedas oficiales.

En contraste, el poder adquisitivo del oro no puede ser degradado", apunta Polleit, que fija el precio de este activo en 2020 en los 1.700 dólares por onza. "O incluso más, si las cosas van a peor", añade.