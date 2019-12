Cayetano Rivera no oculta su enfado con los medios: "No merecéis nada"

A pesar de que su hermano Fran es colaborador de un medio, Cayetano Rivera, con la situación que está viviendo, no salva nada de la prensa en sus últimas declaraciones: "No merecéis nada".

El torero y su esposa, la presentadora Eva González, aunque han pedido tranquilidad porque afrontan una de las Navidades más atípicas y complicadas en su casa, están viviendo, posiblemente, el momento más difícil desde que se casaron en 2015.

La supuesta infidelidad (así han hablado al menos los testigos londinenses) del matador con Karelys Rodríguez, que hizo que su mujer se marchase a París a reflexionar, ha conducido a que en las últimas semanas se tambaleen los cimientos de lo que parecía un matrimonio perfecto.

La prensa precisamente esperó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas las primeras declaraciones de Cayetano a su regreso de Perú, donde tenía varias corridas en las recientes fechas.

"Yo creo que está todo clarísimo. Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo", aseguró tal y como hiciera en aquel tuit respondiendo a la portada de Semana.

"No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema", dijo entonces.

"Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar", fue su comunicado, que fue refrendado por su hermano desde su asiento en Espejo Público, en Antena 3.

Y ahora Cayetano Rivera no puede más. A los reporteros que se apostaban cerca de su hogar en Sevilla para recabar alguna información o alguna declaración les ha espetado un enfadadísimo "¡No merecéis nada!" cuando pasaba corriendo en su ejercicio diario. El mensaje, elocuente y rotundo, no puede sino ser la mejor prueba del malestar que tiene hoy en día el matador con la prensa.