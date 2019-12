Eva González se refugia en París ante los rumores de infidelidad de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera y Eva González pasan por sus peores momentos.Después de los rumores de infidelidad –y aunque él ha negado en todo momento las acusaciones–, ayer se conocía que el diestro fue solo a la boda de su gran amigo el cineasta norteamericano Samuel Mac Fadden, el 7 de diciembre. Y hoy, pocas horas después, también ha trascendido que Eva optó por viajar el 8 sola a París este puente. ¿El motivo? Acudir al concierto de su íntima amiga –y compañera del programa que conduce, La Voz Kids,– Vanesa Martín.

Si bien es cierto que, dado el momento que viven, todo parece apuntar a que el matrimonio se encuentra en los momentos más bajos, ninguna de las partes ha hablado de la situación que viven en casa o si de realmente están sumidos en una crisis sentimental.

Claro que, Cayetano Rivera sí que ha querido posicionarse respecto al conflicto que acapara estos días los titulares rosas: su supuesta infidelidad con la abogada Karelys Rodríguez. "Pondré este asunto en manos de la justicia", llegó a decir Rivera ante las primeras informaciones sobre su desliz.

También lo ha hecho Karelys Rodríguez, aunque Eva González ha preferido, siempre que los paparazzi se le han acercado, no dar ninguna declaración al respecto.

Viaje exprés a París

Según ha trascendido, la modelo cogió un avión para disfrutar en la capital francesa del concierto que daba allí su íntima amiga Vanesa Martín el 8 de diciembre. Tras el evento, la modelo volvió a la capital madrileña, distante de la tormenta mediática que sacude su matrimonio, para hacer frente a los muchos compromisos laborales en los que se encuentra inmersa. Allí, no la esperaba su marido y tampoco el pequeño Cayetano, de casi dos años, pero sí la prensa, que quiso saber cómo se encontraba. No obstante, González prefirió, una vez más, no contestar a ninguna de sus preguntas.