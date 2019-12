Fran Rivera indignado en 'EP' por las fotografías de su hermano: "Lo que pasa en Telecinco me da hasta miedo"

La noticia de una presunta infidelidad de Cayetano Rivera a su mujer Eva González lleva sobrevolando los platós de televisión varias semanas. Se ha formado todo un revuelo en la prensa rosa, tras las declaraciones de Kiko Matamoros, el pasado 29 de noviembre, en Sálvame.

El programa habló sobre la existencia de unas polémicas fotografías de un famoso de la socialité española junto a una mujer. El colaborador tuvo un lapsus y desveló el nombre de Cayetano en directo, a pesar de que sus compañeros no quisieron desvelarlo.

El programa 'Espejo Público' ha sacado a la palestra las imágenes publicadas en la revista Semana del torero acompañado de un amiga en Londres. Fran Rivera, hermano del fotografiado, ha defendido que todo es un montaje y que "todo son puras especulaciones".

Además, el colaborador del programa de Antena 3 ha reconocido que han intentado vincular su imagen con este tema, "me ha acusado de ser el que ha engendrado todo esto", ha explicado. "Hay que ser de una maldad para insinuar que es una trama y que yo he generado esto, me parece propio un corazón negro", ha defendido el torero.

Fran Rivera ha explicado que, a su parecer, la publicación de estas fotografías ha tenido más alcance gracias a que lleva hablándose del tema varias semanas. Susanna Griso ha criticado la gestión de Telecinco con esta noticia: "En la competencia se ha engordado y especulado", ha añadido.

"Yo lo que pasa en Telecinco no me lo planteo ni me lo quiero plantear, porque me da hasta miedo", ha comentado Rivera sobre el debate generado en torno al tratamiento de esta información de algunos programas de Mediaset.

Cayetano Rivera anunció este lunes que va a poner "en manos de la justicia" las "graves especulaciones"que se han hecho sobre él y su matrimonio.