Cayetano Rivera responde a la portada de 'Semana': "Tienen un concepto de la justicia muy diferente al mío"

Parece que esto empieza a ser un culebrón mayor de lo que en teoría se esperaba después de un desmentido tan airado como el del pasado lunes. Pero este miércoles Cayetano Riveraha estallado contra la revista Semana por una portada que hace replantearse al matador si todos tienen el mismo sentido de la justicia que él.

Todo empezó cuando en varios programas de televisión, especialmente en Sálvame, se venía advirtiendo que alguien famoso había sido visto siendo infiel. El 29 de noviembre a Kiko Matamoros se le escapó que existían unas fotografías y que el protagonistas de estas no era otro que Cayetano Rivera, quien aparecía de la mano de otra mujer en Londres, por lo que estaría engañando a su mujer, Eva González.

Y aquel tema daba de sí, así que se perpetuó la historia sobre esas imágenes y haciendo todo tipo de conjeturas y advirtiendo rumores y comentando por qué, quién, cómo y etcétera.

Esto obligó a que el torero saliera a responder las graves acusaciones y lo hizo con un alegato con cierto tono de enfado, estallando contra aquellos que, en su opinión, le estaban difamando. Amenazaba, claro, con emprender las acciones legales pertinentes y no titubear a la hora de demandar en un comunicado emitido el pasado día 2.

"Desde el 28 de noviembre en el programa Sálvame se vienen haciendo comentarios sobre mi persona relativos a una infidelidad, deslealtad y traición en mi matrimonio basándose en unas supuestas fotografías (…) especulando con mi imagen, mi honor y creando una situación muy dolorosa para mi familia, mi mujer y mi hijo, menor de edad (...) Ante esta situación que atenta contra mis derechos fundamentales informo de mi firme intención de poner en manos de la justicia el asunto y a todo aquel que colabore en la difusión de las citadas especulaciones", aseguraba el escrito.

Como esto no cesó el tema, su hermano, Fran Rivera, salió a defender a Cayetano desde su espacio en Espejo Público, puesto que desde Telecinco habían acusado a Fran de ser el organizador de todo este complot contra su hermano (hay que recordar que ahora mismo Mediaset está muy enfadada con Atresmedia por haber hablado en sus programas sobre la violación ocurrida en Gran Hermano).

"Yo lo que pasa en Telecinco no me lo planteo ni me lo quiero plantear, porque me da hasta miedo. Hay que ser de una maldad para insinuar que es una trama y que yo he generado esto, me parece propio un corazón negro", aseguró el diestro, así como insistía en que era un montaje y que "todo son puras especulaciones".

Y como bien dice Rosy Runrún, si no quería taza, toma tazón. Porque la revista Semana ha sacado este miércoles las fotografías, en las que se ve a un hombre y a una mujer paseando del brazo en una zona cercana al Palacio de Buckingham el pasado 11 de noviembre.

"[Cayetano y la chica] disfrutaron de una alegre velada en la que compartieron, como se puede observar en estas imágenes, evidentes gestos de complicidad y cariño", aseguran en la publicación.

Pero esto ha llegado a oídos de Cayetano Rivera que en esta ocasión no ha querido dejar pasar más tiempo y ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter respondiendo a la revista y mencionándoles.

"Si la revista Semana piensa que la justicia es tonta y no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, ¡tienen un concepto de la justicia muy diferente al mío!", ha escrito el diestro.

Habrá que estar atentos por si la publicación le contestase o, puede ser, el torero se acercase para interponer la denuncia con la que había amenazado anteriormente al programa de Telecinco.