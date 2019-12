Alumnado de Primaria de 39 centros de Navarra escriben dos cuentos sobre los derechos humanos

Durante cada día de los meses de noviembre y diciembre, un centro ha sumado uno o dos párrafos a los cuentos, que iniciaron los escritores citados, formando así una cadena de creación corporativa y con los Derechos Humanos como tema inspirador.

En la presentación, el alumnado y la propia Lucía Baquedano han podido conocer el resultado de su creación. 'Harri bat bezala' es el título del cuento en euskera, un cuento en el que los personajes son muy diversos y en el que se entrelazan diferentes aventuras. "En mitad de la plaza de un pueblo existe una piedra mágica que ayuda y anima a ayudar a todas las personas. La piedra se romperá y el objetivo será reconstruirla", describe en un comunicado el Gobierno de Navarra.

'Aunque nadie lo dijera', por su parte, es el título de la creación en castellano, en el que los protagonistas son Mariaje y su mochila, que esconde un secreto. "Sus amigas lo quieren descubrir y en esa tarea dificultosa se entremezclarán diferentes personajes. La aparición de la sabia luciérnaga dará luz a todo un camino lleno de oscuridades".

En la presentación de han participado profesorado y alumnado de los centros Ezkaba I.P. (Ansoain), Iñigo Aritza Ikastola (Alsasua), Larraintzarko Ikastetxea (Larraintzar-Ultzama) Colegio Santa Luisa de Marillac (Barañáin), Colegio FEC Vedruna (Pamplona), Colegio Regina Pacis (Burlada), en representación de todas las escuelas participantes.

Tras la presentación de los cuentos, el alumnado ha podido participar en un coloquio con la escritora Lucía Baquedano, quien se ha mostrado "muy ilusionada" por haber podido participar en la iniciativa. Además, ha aconsejado a los chicos y chicas presentes que "no se aburran, que continúen en esta labor". "Escribir un libro no es una cosa fácil, pero siempre se puede llevar a cabo. No os canséis", ha dicho.

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha participado también en el encuentro, en el que ha aprovechado para agradecer a todo el profesorado y alumnado participante, así como a la propia Lucía Baquedano, por su implicación en la iniciativa.

La Semana de los Derechos Humanos organizada por el Gobierno de Navarra continúa este sábado 14 con actividades infantiles, los encuentros entre asociaciones y la iniciativa 'Bibliotecas Humanas' que se desarrollarán durante toda la jornada en las carpas instaladas en la Plaza del Castillo. El domingo 15 concluirá la programación con la obra de teatro 'No es país para negras' a las 19.00 horas en Auditorio de Barañáin.