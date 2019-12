España, expectante ante las urnas en el Reino Unido: "Habrá sorpresas negativas si no hay mayoría de los conservadores"

Las elecciones de este jueves en Reino Unido han sido tildadas de históricas, principalmente por el fantasma del 'brexit'. Estos comicios tienen consecuencia directa en el propio país, la Unión Europea, como organismo, y también en cada uno de los Estados miembro. España también se verá afectada en todos los ámbitos.

El favorito es Boris Johnson pero sin mayoría absoluta. Todas las encuestas dan victoria al partido conservador. Los tories obtendrían un 43% de los votos, seguidos de los laboristas con el 33% y los liberal-demócratas con un 13%, según la encuesta YouGov, el sondeo que acertó hace dos años y que emplea un método muy moderno. En ella, el partido conservador baja de los once puntos de ventaja a nueve.

Los dos candidatos importantes son igual de rechazados. Jeremy Corbyn es el candidato menos popular que llega a unas elecciones desde que hay datos (1983), y Boris Johnson es el peor entre todos los que fueron favoritos.

Si este jueves hay una mayoría absoluta conservadora, esto se traduciría en la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. ¿Cómo afectaría esto a España?

El diario 20minutos se ha puesto en contacto con expertos para explicar las consecuencias que tienen las elecciones británicas en nuestro país. Francis Ghilès, investigador en CIDOB y graduado con honores en Ciencias políticas, ha asegurado que "estamos ante una situación de gran incertidumbre", pero el "brexit no va a ser duro".

Descartan un brexit 'duro'

Sobre una hipotética victoria de los tories, Francis dice que "es imposible saber quién va a ganar". "Podemos decir que si los conservadores tienen una mayoría, que ellos quieren salir de la Unión Europea el 31 enero, pero esto no va a ser fácil".

Para el politólogo el brexit "va a ocurrir pero van a tener que renegociar todos los acuerdos económicos". Los acuerdos que hay entre la Unión Europea y Reino Unido obliga a ambas parte a "años de trabajo porque son acuerdos muy complicados, por eso el brexit no va a ser un brexit duro".

La salida de los británicos de la Unión "no va a ser que de un día a otro". En esto coinciden los expertos y todos se muestran optimistas. El economista Eduardo Bolinches, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Jaume I de Castellón, y director de bolsacash.com, apunta que “en cuanto al brexit hay bastante tranquilidad". "Habrá sorpresas negativas si no hay mayoría aplastante de los conservadores".

En cuanto a las negociaciones con la Unión Europea, el politólogo, por su parte, cree "que los estados van a tener interés en hacer las cosas de la manera más suave posible”. “Hay muchos intereses conjuntos. El hecho de se marchan de la Unión Europea no cambia el vínculo que hay entre ambas partes por los intereses económicos, de seguridad, defensa y demás ámbitos”. Calcula que las negociaciones durarían "dos o tres años".

Si ganan los laboristas: ¿Un segundo referéndum?

A pesar de que encuestas apuntan a una victoria del Partido Conservador, existe mucha incertidumbre por tres razones: primero, en "las elecciones pasadas, como ha sucedido en Francia y España, los electorales han cambiado de partido mucho más fácilmente"; la segunda es que en estas elecciones "hay más de tres millones de jóvenes que votan por primera vez".

Con la teoría de que los jóvenes votan más laboristaque conservador. Y tercero, la participación. Esto es fundamental, porque, con está lógica, si participan muchos jóvenes, hay una posibilidad de que los conservadores "no tengan mayoría absoluta, y si votan más personas mayores, podrían alcanzarla”.

En caso de que ganen los laboristas, un escenario más dudoso, o que no haya mayoría, "no está claro". "Los laboristas han dicho vamos a renegociar y existe la posibilidad de ir a un segundo referéndum”, añade. Esto puede durar meses y la incertidumbre "va a ser muy grande". "De todas maneras, estamos en una situación de gran incertidumbre, donde no hay nada blanco y negro", dice Francis.

¿Cómo afecta a las relaciones con España?



El politólogo británico Francis pide a España "que se calme". Se puede abordar el conflicto de Gibraltar, los miles y miles de ingleses jubilados en nuestro país y de la pesca, y se pueden usar "palabras muy duras, pero esto no sirve de nada". "Hay miles de españoles en Reino Unido y de ingleses aquí, por eso hay que pensar en ellos y en sus derechos. Para los gobiernos, lo fundamental es la seguridad de sus ciudadanos. Las relaciones entre España y Reino Unido son sólidas,con un intercambio de inversiones enorme".

Todos los especialistas coinciden en que las relaciones bilaterales entre Reino Unido y España son "sólidas". El profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Comillas e integrante del Observatorio Winston Churchill, creado, entre otras cosas para analizar el brexit, asegura que "las relaciones bilaterales" no se van a ver muy afectadas porque tienen siglos y siglos. Sin embargo, estos vínculos han hecho que afecte en muchos sentidos y lo que tiene que hacer España es "aprovechar esta ocasión" para tener más protagonismo en Europa.

La situación de los mercados

El economista Bolinches considera que es mejor "una mayoría aplastante de los tories" y que se cumpla lo firmado con Bruselas. Aunque señala que para España ninguno de los escenarios, brexit o segundo referéndum, sería "catastrófico".

Según él, esto "conllevará a un incremento de turismo en España, sector que ha estado estancada por la bajada de las ventas de inmuebles". "Aunque la libra esterlina, desde finales del 2015, empezó a caer, lo que supuso la depreciación de esta moneda, desde 2017 hasta este verano ha estado muy lateralizada. Ahora empieza a romperse por la parte de a bajo, es decir, que "ha dejado de depreciarse frente al euro".

"Si sigue apreciándose la libra, se recuperará el nivel adquisitivo".

Bolinches defiende que es importante que la libra se aprecie y que no habrá sorpresa para los mercados. "Si sigue apreciándose la libra, se recuperará el nivel adquisitivo", argumenta, porque "el británico cuando venía a España le salía caro, y sucede lo contrario si vamos nosotros a Reino Unido".

A pesar de las especulaciones y el fantasma del brexit, dice que "no va haber sorpresa desde el punto de vista económico". "Otra cosa, es la volatilidad que puede tener la divisa, porque las bolsas no se han mutado. Además, ha subido porque se ha devaluado la divisa. En definitiva, esto no tiene ningún tipo de efecto. A nivel de la bolsa no se aprecia ninguna repercusión".

"Los ingleses van a poder comprar a niveles importantes, el jubilado británico no va a tener miedo de qué va a pasar al vivir en países de la Unión Europea si le van a dejar circular libremente… Todo eso desaparece. Todo vuelve a su normalidad. Las exportaciones también se van a potenciar", concluye.

Los españoles que viven en Reino Unido

A los españoles que emigraron o quieren emigrar al Reino Unido les afectará de manera directa. Por ejemplo, en caso de que se produzca el 'brexit', se exigirá el visado para entrar al país. Existe la amenaza de pagar para acceder a los servicios públicos como la sanidad o la educación.

Pero de momento, son todas especulaciones. El viernes, que es cuando salen los resultados electorales, para empezar estos posibles escenarios.