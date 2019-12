Reanudan la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo con varias incógnitas aún por resolver tras la confesión de Jorge

La Guardia Civil reanuda este lunes el dispositivo de búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, la joven de 25 años a la que Jorge Ignacio Palma aseguró haber descuartizado y tirado en diferentes contenedores tras mantener con ella un encuentro en la localidad valenciana de Manuel.

Las labores de búsqueda se interrumpieron el sábado para estudiar nuevas pistas y también a consecuencia de las malas condiciones del entorno donde se peina el terreno, a consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron un gran barrizal que dificultaba la búsqueda del cuerpo sin vida.

Repasamos las principales vías de investigación y qué queda por conocerse del caso.

¿Cómo murió?

Los investigadores tratan de recuperar el cuerpo para, a través de la autopsia, poder reconstruir los hechos. Jorge no reconoce ser el autor de la muerte de la joven, ya que mantiene que fue algo accidental en el transcurso de un episodio de sexo y cocaína.

¿Dónde está Jorge?

El hombre de 38 años ingresó el viernes en prisión tras ordenarlo la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alzira (Valencia), en funciones de guardia. Pidió perdón a la jueza por su forma de actuar y después se acogió a su derecho a no declarar en una causa que está abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación. La magistrada de guardia se inhibirá de las diligencias en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Alzira.

¿Cuándo se desencadenaron los hechos?

Jorge se entregó el miércoles de madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, localidad cercana a Manuel, donde tenía una casa alquilada en la que había quedado a través de internet con la joven, que mandó a su madre su ubicación por WhatsApp.

¿Cuándo despareció Marta?

El 7 de noviembre. Desde dos días después, el 9 de noviembre, la chica figura como desaparecida. Las tareas de búsqueda, con participación de hasta 150 efectivos de distintos servicios de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, se extendieron también a l'Olleria, donde el sospechoso vivió en otra casa de alquiler.

¿Qué relató en su confesión?

En una primera declaración, el principal sospechoso de lo que se investiga como una muerte violenta confesó ante los agentes que había "desmembrado" el cuerpo de la joven y lo había arrojado a varios contenedores.

Tras ello, el joven, quien en ningún momento ha asumido la autoría de la muerte de la víctima, declaró que fue algo accidental en un episodio de sexo y cocaína. Relación con otro suceso

Relación con otro suceso

Jorge aparece relacionado con un suceso anterior en el que falleció una mujer que ejercía la prostitución en una casa de citas de València. Los hechos sucedieron el 25 de marzo, cuando se recibió un aviso en la Policía porque una mujer estaba sufriendo convulsiones y el cliente que había estado con ella había abandonado precipitadamente la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron Policía Nacional, Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron a la mujer al hospital donde quedó ingresada en coma inducido hasta que falleció el 3 de abril.

Las compañeras de la fallecida habían facilitado las características físicas del hombre que estuvo con la víctima y que había sido su único cliente. La Policía acabó teniendo conocimiento de que este hombre podía ser Jorge, sin embargo en el momento de conocer su identidad, se disponía ya del informe de la autopsia que revelaba que la fallecida murió como consecuencia de un ataque epiléptico con consumo de sustancias estupefacientes, por lo que el hombre no llegó a ser ni interrogado ni investigado, según fuentes policiales.

Con antecedentes

Según informan los citados medios, el sospechoso tenía antecedentes por tráfico de drogas y había pasado por una prisión en Italia.

Olor a lejía y un coche en el desguace

Al propietario de la vivienda le llamó la atención el fuerte olor a lejía que desprendía la casa, con apariencia de haber sido limpiada en profundidad, cuando acudió a visitar el inmueble una vez Jorge se esfumó. Además, los investigadores hallaron el vehículo personal del sospechoso, un monovolumen negro de marca Wolkswagen, en un desguace a punto de ser despiezado.

La denuncia de la madre

El último momento en el que se tiene conocimiento del paradero de Marta fue a las 5.55 horas del 7 de noviembre, momento en el que la joven envió la ubicación a su madre a través de WhatsApp.

La progenitora, alarmada al no tener noticias de su hija, decidió acudir al municipio y a la calle que le había señalado su hija a través del móvil. Allí, pudo hablar cara a cara con el sospechoso, que aseguró no conocer a ninguna Marta. La madre pudo conversar también con el propietario del inmueble, que llamó por teléfono a Jorge recomendándole que se presentara ante la Guardia Civil para aclarar la situación. Desde entonces no se sabe nada de él.

Dos días después, la madre de Marta Calvo presentó denuncia ante la Policía.