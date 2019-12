Arguiñano, sobre el cambio climático: "Yo no noto nada, preocúpense del hambre en el mundo"

Karlos Arguiñano ha pasado por laSexta Noche este sábado para presentar su nuevo libro junto a Iñaki López. Durante la entrevista el presentador le inquirió sobre varias cuestiones de actualidad, entre ellas la emergencia climática con motivo de la Cumbre del Clima de Madrid.

"Si sigue subiendo el clima una de las joyas que podemos perder aquí es la playa más larga que hay en Euskadi, que es la playa de Zarautz", le explicó López sacando el tema. "Si es verdad todo lo que dicen, algo habrá... yo, de momento, no noto nada", aseguró Arguiñano.

El cocinero no se quedó ahí y explicó que "lo que si me gustaría es que los que se dedican a gobernar se preocupen del hambre en el mundo, porque se preocupan del deshielo pero igual no se preocupan de los ancianos que pasan frío o los niños que no comen".

Durante la entrevista también comentaron la situación política en España. "Si hay otras elecciones, me retiro", afirmó el chef. "Tienen mucha suerte porque millones de personas seguimos trabajando todos los días para que ellos puedan seguir discutiendo, que no sé si llegan a algún acuerdo, porque discuten mucho, pero no cocinan nada", criticó Arguiñano.

"Hace tiempo que dije 'si no se arreglan estos, que los quiten a todos y vengan nuevos", ha demandado el cocinero. "Están todos los días y no se arreglan nunca, que se vayan, hagan una granja y se pongan a trabajar", y ha añadido de forma contundente que "si no has currado nunca, qué me vas a mandar a mí".

Arguiñano también tuvo tiempo para lanzar un dardo a los padres de niños con obesidad: "La culpa de que seamos el país de Europa que más niños obesos tiene es de los padres, no me cabe la menor duda".

Además, la entrevista adquirió un tono más emotivo cuando recordaron la amistad que unía al padre de Iñaki López y al cocinero. "Tu padre y yo hicimos juntos la mili en Vitoria", le explicó Arguiñano, que también le contó el motivo de que el periodista pasara los veranos en Zarautz, "hicimos tal amistadque cuando empezó a veranear con tu madre, se vinieron a Zarautz. Alquilaron un piso y durante años aquí estuvieron. Ycuando tu madre estaba embarazada de ti, yo veía tu bulto".

El chef también expresó su gratitud por el padre de Iñaki López, que le ayudó a sacar su primer libro. "Me dijo que íbamos a hacer el primer libro con seis vídeos. Me parece una cosa muy curiosa que hayan pasado casi 30 años y que ahora me venga Iñaki López a la presentación de mi último libro cuando el primero lo saqué con su padre", aseguró emocionado Arguiñano.