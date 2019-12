La madre del joven que murió por un paro cardíaco en un polideportivo denuncia que el desfibrilador estaba fuera de uso

Cristian Paniego murió en enero de 2018 con tan solo 21 años, al sufrir un paro cardíaco y desplomarse mientras jugaba a fútbol en el polideportivo municipal de Corral de Almaguer (Toledo). Su madre no ha conseguido la justicia que considera necesaria y está recaudando firmas en change.org para pedir "justicia por Cristian" al Ayuntamiento.

Una serie de acontecimientos desafortunados dificultaron la posibilidad de salvar la vida del joven, pero lo que según la madre es más importante, es el hecho de que no hubiese un desfibrilador que podría haber ayudado a salvarle la vida a su hijo. "El problema es que este aparato estaba cerrado bajo llave, desconocemos si listo para ser usado o no y la persona que tenía la llave no se encontraba esa tarde en el polideportivo", ha lamentado la mujer en la petición publicada, donde también ha denunciado que ningún trabajador había recibido ninguna formación para su utilización.

Además, acusa al centro de salud del pueblo de no acudir a atender a Cristian cuando sus compañeros acudieron para pedir ayuda "porque el otro equipo había salido a hacer un servicio y no podían dejar el lugar desatendido".

Sobre estas negligencias, Milagros Hortolano, la madre de Cristian, asegura que el Ayuntamiento del municipio toledano tiene que asumir las responsabilidades, al haber sucedido en un centro público. No obstante, lejos de hacerlo, la alcaldesa "se desentiende completamente", denuncia Hortolano, asegurando que es necesario paliar "el daño moral que nos provoca saber que hubo un método que pudo salvar la vida de mi hijo".

La mujer ha expresado que pide al consistorio que se responsabilice para no tener que acudir a un juicio y "alargar este sufrimiento dos o tres años más". Además, asegura indignada que, en el caso de que se hicieran cargo, no deberían pagar la indemnización ya que se encargaría de ello el seguro. Aún así, confiesa que "ningún dinero o indemnización podrá traer de vuelta a mi hijo", pero está convencida de que ha de luchar por lo que considera una injusticia para que los ayuntamientos tengan conciencia de sus instalaciones "y la seguridad de quienes las utilizan". Hasta el momento, se han conseguido 2.230 firmas de las 2.500 que pide la madre del fallecido.