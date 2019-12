Una protectora tacha de "hipócritas" a las autoridades gallegas por negarle la custodia de los cachorros de Alma, la perra maltratada por un cazador

Una protectora de animales de Lugo ha denunciado que las autoridades de la Xunta de Galicia y la alcaldía de Lugo le ha negado la custodia de los cachorros de Alma, la perra maltratada por un cazador y que murió de sus heridas el pasado martes. La organización asturiana Mundo Vivo ha denunciado la "hipocresía" de las autoridades locales y las acusa "de importarles una mierda estos animales, como tantos otros que mueren cada día víctimas del más absoluto maltrato".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el cazador de Chantada golpeó y disparó a una perra y después la arrastró por el suelo, mientras aseguraba: "Soy cazador y disparo a quien me sale de los cojones".

La perra Alma fue llevada a un hospital veterinario, donde murió el pasado martes, dejando huérfanos a seis cachorros que, hasta donde se sabe, siguen alojados en el mismo hospital en el que murió su madre.

La asociación de Liencres Mundo Vivo ha afirmado en una publicación de Facebook que solicitó la custodia de los cachorros, dado que, según afirman, las autoridades de Lugo les habían dicho que las protectoras locales no podían hacerse cargo de los animalitos.

Mundo Vivo incluso publica una foto de un atestado policial en el que se da cuenta que la protectora local había manifestado que no podía hacerse cargo de los seis cachorros porque eran demasiado pequeños.

Sin embargo, la asociación asturiana afirma que al presentarse ese martes por los perritos, se les comunicó que finalmente sería la Jefatura Territorial de Medio Ambiente de Lugo la que se haría cargo de los cachorros, un cambio que Mundo Vivo atribuye a que el caso ha tenido mucha repercusión mediática.

"De repente, después de no haber movido un solo dedo durante estos días, de no haber establecido un protocolo (porque no los hay), de no haber condenado esta atrocidad en ningún medio de comunicación, [...] de importarles una mierda estos animales, como tantos otros que mueren cada día víctimas del más absoluto maltrato... pues de repente, les entra la vena de empatía, de solidaridad, de pura hipocresía diríamos nosotros", señala la organización en su publicación.

Incluso, afirman, las autoridades han puesto un guardia en la clínica veterinaria para asegurarse que nadie se llevaba a los cachorros.

"Señora jefa territorial de medio ambiente, ¿dónde estaban ustedes cuando este pobre animal estaba sufriendo maltrato continuo, dónde están ante los millones de casos de maltrato y asesinato que hay cada día? Esos no son tan mediáticos, ¿verdad?", agregan en la publicación.