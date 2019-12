Muere Alma, la perra maltratada por el cazador de Chantada a la que disparó, golpeó y arrastró brutalmente

La asociación Ayuda Alimentaria Animalista ha confirmado la muerte de Alma, una perra maltratada por su dueño, un cazador que la disparó, apaleó y arrastró a la perra tras atarla con una cuerda en Chantada, Lugo.

La asociación ha firmado en una publicación en su cuenta de Facebook que los profesionales que atendían a la perra no han podido hacer nada y, pasadas las 14:30 horas de este martes, ha muerto.

La perra había tenido cachorros hace poco, por lo que desde Ayuda Alimentaria prometen que "tendrán una vida totalmente distinta a la de su madre, conociendo el cariño y no el sufrimiento, el calor de una familia y no el dolor de la calle, la saciedad y no la hambruna".

La Asociación Ayuda Alimentaria Animalista ha organizado una manifestación en Lugo en contra del cazador de Chantada para pedir que se endurezcan las leyes contra el maltrato: "El jueves seremos tu voz y tu entrañable mirada, y gritaremos más fuerte si cabe".