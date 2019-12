UGT asegura los resultados de PISA "no valoran los problemas reales de la educación"

20M EP

UGT asegura los resultados de PISA no valoran los problemas reales de la educación. En una primera visión de los datos publicados, ha señalado el sindicato, sobre la séptima edición del informe PISA 2018, en la que han participado más de 35.000 estudiantes de más de 1.000 centros educativos españoles, se observa que los resultados de la evaluación sistémica del aprendizaje en cuanto a competencias matemáticas y científicas "no reflejan una mejora en dichas competencias en los países de la OCDE". Los resultados de la evaluación del rendimiento en la competencia lectora "no se han hecho públicos por decisión de la OCDE".