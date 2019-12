Antonio de la Torre, el actor con más nominaciones al Goya: "Si he conseguido tantas es porque soy un hombre"

Antonio de la Torre, el actor con más nominaciones en los Premios Goya y que ha conseguido su decimocuarta candidatura gracias a 'La trinchera infinita', ha asegurado que este récord se lo debe al hecho de ser hombre y que si hubiera sido mujer "lo habría tenido más difícil".

"Estas 14 nominaciones que he conseguido las he podido conseguir porque soy un hombre. Con mi edad y del modo en que me ha llegado este boom, si hubiera sido mujer hubiera sido mucho más difícil", ha señalado el actor en conversación telefónica, al ser preguntado por la diferencia de nominados entre hombres y mujeres en esta edición.

"A mí esos porcentajes ya no me llaman la atención, porque tristemente son el reflejo de cómo está la cosa. Por eso aprovecho para recordar que en los inicios de mi carrera fueron mujeres las que la auparon: Icíar Bollaín, Chus Gutiérrez o Ángeles González-Sinde", ha defendido.

El actor ha celebrado una nueva nominación que le reconforta en dos aspectos, "el personal y el colectivo". "Por un lado, estoy muy contento por volver a Málaga, mi tierra natal y en una gala de los Goya, que para mis padres hubiera sido un sueño si lo hubieran podido vivir", ha recordado.

Por el otro, ha resaltado el trabajo con el resto del equipo de 'La trinchera infinita', "una gran película que no ha tenido quizás toda la repercusión esperada en taquilla". "Espero que estas 15 nominaciones se traduzcan en muchos Goya y que puedan servir de visibilidad para la cinta", ha afirmado.

En la categoría de actor principal, De la Torre competirá contra Antonio Banderas, Karra Elejalde y Luis Tosar. "Sería grosero dar favoritismo a otro compañero y es de idiota dártelo a ti mismo, por lo que dejémoslo en que tengo un 25% de posibilidades. Ya tengo experiencia en estar nominado y la mayoría de las veces no lo he conseguido, así que las veo como un premio para mí y la película", ha concluido.