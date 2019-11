Pensionistas vascos creen que la huelga general apoyada por uno de sus sectores es "unilateral y se resiente la unidad"

Asimismo, han acusado a esa corriente de no respetar "la diversidad y pluralidad de un colectivo donde hay distintas sensibilidades" y les han llamado a recuperar la unidad "en defensa del sistema público de pensiones" y a "mantener su independencia".

Los miembros del movimiento ha consensuado un comunicado, que han suscrito a título personal, y que han leído este viernes ante los medios de comunicación en una comparecencia en Bilbao donde han reafirmado que "siguen siendo pensionistas, igual que los que convocaron la rueda de prensa".

En ese sentido, han llamado a los pensionistas que han secundado la huelga a "recuperar lo que nunca se tenía que haber perdido: la búsqueda del acuerdo y del consenso y no salirnos del movimiento social de pensionistas y de su objetivo, que es reclamar la defensa del sistema público de pensiones".

Los pensionistas firmantes del comunicado han reiterado su "preocupación y su voluntad" de reafirmarse en su movilización para lograr unas pensiones dignas, "también con este sector", al que han "tendido la mano" y al que han invitado a que "estén ellos también, pero buscando el acuerdo porque, hoy por hoy, no hay división, hay preocupación porque entienden que la unidad del movimiento se resiente".

Para uno de sus representantes, Juanen Eluba, ante esta convocatoria de huelga que entienden "unilateral, puede haber gente que se sienta tentada de funcionar como un comité ejecutivo, pero eso es un error porque no es este el sitio para funcionar así".

MOVIMIENTO SOCIAL

Según ha añadido, "lo que no puede haber un sistema de votación en una cuestión que es plural y diversa como el propio movimiento, donde hay distintas sensibilidades porque esto no es una organización al uso, es un movimiento social".

Para estos pensionistas que se han desmarcado de la convocatoria de huelga, la adhesión de estos integrantes del movimiento ha generado, en su opinión, una situación "de confusión y desconcierto provocada con esa actitud contraria a los principios de unidad y pluralidad del movimiento de pensionistas".

En el texto del comunicado, sus firmantes afirman que "no es cierto que el movimiento haya acordado llamar a una huelga general", algo que "no es posible", entienden, "porque la huelga es un derecho que corresponde a los trabajadores en activo y pensionistas y trabajadores en activo no son lo mismo ni tienen los mismos problemas ni reivindicaciones".

Asimismo han remarcado que el movimiento es "plural y en su seno conviven diferentes formas de pensamiento, totalmente legítimas y respetables y la huelga ha sido convocada por una corriente, "aunque hablasen en nombre de todos".

CASO OMISO DE LA REALIDAD

Para este sector del movimiento, el comunicado apoyando la huelga general de la Carta de Derechos Sociales "hace caso omiso de la realidad y personalidad del colectivo de pensionistas, que desea mantener su independencia".

El comunicado sostiene que "nadie debería hablar en nombre de todo el movimiento, cuando hay diferencias, porque eso significa faltar a la verdad, además de no respetar la pluralidad de ideas".

El escrito está firmado por pensionistas integrados en las agrupaciones de Bilbao, Pamplona, Vitoria, San Sebastián, Altsasua, Eibar, Barakaldo, Ermua, Hondarribia, Lasarte e Irun, así como por miembros de las asociaciones Nagusiak, APJD, Tologorri, FEVAAS, COESPE, GEPE, ASPALGI, AGIJUPENS, Helduak Adi, Nagusilan y Red de Pensionistas.