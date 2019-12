El 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Una celebración que surgió como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo.

Actualmente el cibercrimen está azotando duramente al sector empresarial español. Prosegur, como antes Prisa, Everis y Sacyl, se ha visto obligada a cerrar sus servicios por un ciberataque con ransomware.

Conocemos los datos:los incidentes de ciberseguridad han crecido un 43,65%. Además ya no solo se ven afectadas las grandes compañías, sino que son pymes y usuarios particulares los principales objetivos de los ciberataques, con un total de 102.414 incidentes registrados en España el pasado año.

A nivel mundial las cifras no mejoran: ha habido un 350% más de ataques de ransomware (unos 74,15 billones de euros en pérdidas). Cada vez estamos más conectados (a más dispositivos, a más apps, a más sistemas de mensajería), por lo que los cibercriminales encuentran cada vez más 'puertas abiertas'.

En la reciente historia de internet ha habido algunos casos muy sonados relacionados con el cibercrimen. Incluso haciendo grandes inversiones en sistemas de seguridad online, pocas empresas se han librado de esta lacra.

Telefónica

El ransomware 'WannaCry' causó pérdidas de 3.500 millones de euros infectando 300.000 ordenadores de 150 países en 2017, entre ellos los de la multinacional española. Encriptaba todos los datos del equipo de forma que el usuario no pudiera acceder a ellos salvo con una clave que solo podrían obtener previo pago de un rescate, que era de 300 dólares en bitcoin por PC 'hackeado'.

Sony Pictures

En 2014 un grupo de hackers logró hacerse con gran parte de su base de datos y filtró en internet multitud de información, desde documentos internos de la compañía, como la nómina del CEO o información personal de los trabajadores, hasta varias películas que aún no habían sido estrenadas en cartelera. Tras largas investigaciones, el FBI acusó a Corea del Norte de ser responsable del ciberataque. Las pérdidas se calcularon en más de 200 millones de dólares.

Ashley Madison

Esta plataforma de citas para gente casada sufrió un fuerte revés en 2015. Un grupo de hackers -'The Impact Team'- expuso en internet los datos personales y financieros de los más de 37 millones de clientes de la compañía. Desde sus nombres y apellidos -algunos de ellos muy conocidos- hasta sus fantasías sexuales más íntimas. Le costó más de 30 millones de dólares.

PlayStation Network

Este ‘hackeo’ tuvo lugar en 2011 y fue todo un drama para los usuarios: 77 millones de cuentas se quedaron sin conexión durante casi un mes. Un gran brecha de seguridad que filtró datos como nombres, contraseñas, correos electrónicos, direcciones información bancaria e historial de compras. Sony confirmó que el ataque le había supuesto alrededor de 100 millones de euros.

Celebgate

Fue un caso muy mediático porque afectó a famosas de Hollywood como Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kim Kardashian o Kirsten Duns. En 2014, un cibercriminal robó de los teléfonos de las actrices fotos íntimas y las difundió por la red. Valiéndose de la ingeniería social, el hacker engañaba a las víctimas para acceder a sus contraseñas y sustraer así las comprometidas imágenes.

Yahoo

Unos 3.000 millones de usuarios se vieron afectadospor el ciberataque a Yahoo en 2013. Los datos robados incluía contraseñas e información personal, pero no información bancaria, y no se identificó al autor. Un año después, en 2014, un nuevo 'hackeo' -que pudo ser perpetrado por un gobierno extranjero- robó información privada de 500 millones de cuentas. Yahoo no admitió los ataques hasta 2016 y tuvo que pagar 50 millones de dólares a los usuarios perjudicados.

Tesco Bank

Los hackers robaron 2,26 millones de libras (unos 2,65 millones de euros) en 48 horas a la filial bancaria de la cadena de supermercados británica en 2016. Tesco Bank informó de que había detectado "transacciones sospechosas" en cerca de 40.000 cuentas bancarias, de las que se había retirado dinero de aproximadamente la mitad. El banco recibió una multa de 16,4 millones de libras (19,2 millones de euros) por no proteger debidamente a sus clientes.