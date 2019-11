Inés Sainz inicia el ciclo de radioterapia para superar el cáncer de mama

Hace apenas un mes, Inés Sainz sorprendía a todos con un emotivo vídeo en el que anunciaba que no necesitaba quimioterapia para superar el cáncer de mama que padecía. Ahora, la ex Miss España afronta el ciclo de radioterapia al que se debe someter para terminar de vencer esta dura enfermedad. Un proceso durante el cual se ha mostrado fuerte, optimista y natural, convencida de que esta difícil etapa de su vida va a terminar con un final feliz.

"Mitad de ciclo! ¡Solo nos quedan 10! Ya tengo la lola carbonizada camino de una radiodermitis galopante, mientras la otra le mira asustada en plan, a mí que me dejen tranquilita como estoy. Fatiga... ¡también! ¡Ya lo tengo todo! Pero hoy he comprobado que entrenar con @marioptft me ayuda bastante y la buena siesta de después, ni os cuento 😊 ¡¡Vamooooos guerrer@s!!", escribía recientemente la modelo en Instagram.

Es en esta red social donde, como otros muchos rostros conocidos, da buena muestra cada día de su evolución. Un espacio virtual donde, además, no le faltan innumerables mensajes de cariño, tanto de amigos y compañeros como de rostros anónimos que desean mandar fuerzas a Inés.

Pero si hay algo que ha caracterizado a la vasca durante todos estos meses de incesante lucha contra el cáncer, es el buen humor. Primero dio nombre al tumor, bautizándolo como "Agustín". Esta vez ha dotado de atributos humanos a uno de sus pechos, haciendo referencia al susto que lleva mirando cómo se queda su compañera tras las sesiones de radioterapia.

Al margen de la ocurrencia, lo que sí ha hecho la modelo en innumerables ocasiones es concienciar a todas las mujeres de la importancia de acudir al ginecólogo. “Por favor, id al ginecólogo. La única forma de vencerlo es prevenirlo. Tenéis que hacerlo por las que no están, por las que llevan años luchando y por mí, ¡que he tenido la grandísima suerte de librarme de casi todo! Es un horror si no vais”, advertía hace pocas semanas, además de acompañar prácticamente todas sus publicaciones con el hashtag #todasalgine.

Además de los ciclos de radioterapia, Inés Sainz se muestra también muy constante en el mundo del deporte. De hecho, acompañada de un especialista, la bilbaína se machaca en el gimnasio para fortalecer su cuerpo y estar más preparada físicamente ante las posibles secuelas del tratamiento.