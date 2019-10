Las lágrimas de Inés Sainz sobre el cáncer: "Me he librado"

Buenas no, buenísimas noticias para Inés Sainz. La mujer que representara a España en el certamen de Miss España 1997 acaba de anunciar que no necesitará quimioterapia para combatir el cáncer de mama que sufre y por el cual tuvo que pasar por el quirófano a principios del mes de octubre.

"Creo que es el segundo día más feliz de mi vida. El primero cuando nació mi hijo y el segundo, hoy cuando me ha llamado mi adorada oncóloga @anamarialuna1 me ha dado la mejor noticia que podía esperar. Me he puesto a saltar y gritar en la calle, que todos me miraban como si estuviera loca", anunciaba la modelo, visiblemente emocionada.

Pero, además de anunciar la gran mejora en su problema de salud, Sainz lanzaba un alegato para que todas las mujeres prevengan cualquier posible anomalía. "Por favor, id al ginecólogo. La única forma de vencerlo es prevenirlo. Tenéis que hacerlo por las que no están, por las que llevan años luchando y por mí, ¡que he tenido la grandísima suerte de librarme de casi todo! Es un horror si no vais", advierte.

Por último, la bilbaína, de 44 años, se refería también a Agustín (así es como ha bautizado al tumor que padece, ya que no está nada “a gustín” con él). "Vais a cogerlo por los huev… y lo vais a machacar", concluía.

Inés Sainz fue conocedora de esta situación hace unos meses, cuando regresó de estar unos días de vacaciones en compañía de su hijo en Creta. Diferentes pruebas realizadas determinaron que sufría un tumor maligno en el pecho izquierdo. Una dolencia que, afortunadamente y tras las últimas noticias, parece estar bajo control.