Valladolid aprueba las tarifas de taxis para 2020 con una subida media del 1,2% pero congelación de la bajada de bandera

El acuerdo, que corresponde al Área de Movilidad y Espacio Urbano, se ha aprobado este miércoles en la reunión de la Junta de Gobierno presidida por el teniente de alcalde, Manuel Saravia.

Las tarifas aprobadas para 2020 plantean la congelación de la bajada de bandera en las principales tarifas, tanto la 1, que se aplica la mayoría de días del año y en horario diurno, la 2, vigente las noches, domingos, festivos, ferias y fiestas locales y los sábados de 16.00 a 23.00 horas, y la 5 y la 6 que son similares pero para recorridos que transcurran por más de un término municipal del ATPCVA.

No obstante, como ha explicado el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, el hecho de que la actual Ordenanza del Taxi para ese ATPCVA quede previsiblemente anulada por sentencia firme en el mes de diciembre conlleva que las tarifas 5 y 6 no entrarán en vigor en 2020 hasta que no se vuelva a aprobar la Ordenanza con las correcciones necesarias, algo que el edil prevé que se produzca a lo largo del primer trimestre del año.

En la tarifa 1, la percepción mínima aumentará 10 céntimos hasta los 3,60 euros, un 2,8 por ciento más, y también sube el precio del kilómetro, que será de 0,97 euros, un 2,1 por ciento más. La hora de parada pasa de 19,50 euros a 19,65 (+0,7 por ciento).

En cuanto a la tarifa 2, el kilómetro sube de 1,33 a 1,35 euros (+1,5 por ciento), la percepción mínima se mantiene en 4,75 euros, y la hora de parada sube de 28,40 a 28,60 euros (+0,7 por ciento).

En cuanto a las tarifas de los servicios intermunicipales, en las que el punto de destino sea un municipio dentro del área territorial de prestación conjunta de Taxi y distinto al de origen, la tarifa 5 tiene la misma bajada de bandera que la 1 -1,75 euros- e idéntica percepción mínima -3,60 euros-, mientras que el precio del kilómetro es de 0,98 euros y sube un 1 por ciento con respecto a 2019. La hora de parada pasa de 16 a 16,50 euros, un 3,1 por ciento.

La tarifa 6, mantiene los precios de la bajada de bandera, 2,50 euros; la percepción mínima, 4,75 euros; y el kilómetro recorrido, 1,30 euros; mientras que la hora de parada pasa de 21,00 a 22,00 euros (+4,5 por ciento).

Además, se establece el precio del bulto o maleta, de medidas de más de 50 centímetros de lado, con 0,60 euros.

Actualmente, la ATPCVA está formada por los municipios de Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales, Ciguñuela, La Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Laguna de Duero, Mucientes, La Pedraja de Portillo, Renedo de Esgueva, Robladillo, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, Valdestillas, Valladolid, Viana de Cega, Villanubla, Villanueva de Duero, Wamba y Zaratán.