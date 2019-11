Huelga del Samur Social en pleno colapso de la atención a solicitantes de asilo y a los sin techo en Madrid

La campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid da comienzo este lunes con una huelga del Samur Social, el servicio encargado de gestionarla. Los trabajadores realizarán un paro de 24 horas para denunciar la saturación del servicio ante la llegada de solicitantes de asilo que han acabado en la calle y lo que los sindicatos consideran que es un incumplimiento por parte de la empresa concesionaria, Grupo 5, de las condiciones firmadas con el Ayuntamiento, que ha fijado unos servicios mínimos del 50%.

"La empresa no está cubriendo el absentismo y faltan medios técnicos para poder realizar nuestro trabajo", declara a 20minutos Aránzazu Pérez, portavoz del comité de empresa de Grupo 5. "El servicio y el tamaño de la plantilla se han quedado obsoletos y la calidad de la intervención baja".

Según las cifras del Ayuntamiento, desde el comienzo del año hasta el 31 de octubre han llegado a la capital 41.510 personas solicitantes de asilo, que han acudido a la sede del Samur Social en busca de asistencia, llegando a dormir en la calle con menores de edad.

"No ha habido ningún cambio ni nadie ha puesto los medios necesarios para evitar que estas personas queden en situación de calle con menores y el Samur Social se ha visto obligado a absorber eso", denuncia Pérez.

Preocupación por las consecuencias de la huelga

El Samur Social nació en 2004, bajo la alcaldía de Alberto Ruíz-Gallardón destinado a atender de emergencia a personas que sufren vulnerabilidad y desprotección. Desde su fundación siempre ha estado externalizado y, en 2016, Grupo 5 ganó el concurso para hacerse con su gestión.

Grupo 5 fue adquirida un año después por el fondo Corpfin Capital y, desde el comité de empresa, denuncian que las condiciones laborales han empeorado desde entonces.

"Nosotros somos conscientes de que el responsable de nuestra situación es Grupo 5, pero el Ayuntamiento también tiene responsabilidad porque no supervisan los pliegos, no cubren el absentismo del personal funcionario y no aporta infraestructuras suficientes", declara Pérez.

Desde la Concejalía de Bienestar Social, aseguran que "no consta que el personal sea icompatible con el pliego ni que las sustituciones no cumplan el marco laboral" y no ocultan la preocupación por que las consecuencias de la huelga "las sufran los más vulnerables".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Consistorio, denunció el viernes que "el Samur Social funciona mediante un contrato que el nuevo Gobierno ha prorrogado y, por lo tanto, para 2020 no ha aumentado su presupuesto".

Los concejales de su grupo no acudieron al acto de encendido de luces navideñas en protesta por la situación de emergencia social en la capital. "El anterior Gobierno incrementó el presupuesto en 2016 y así los equipos que trabajaban en la calle pasaron de ser 12 a 18", añadió la edil.

Negociaciones bloqueadas

Además de la huelga de 24 horas convocada para hoy, los trabajadores del Samur Social se concentrarán a las 12 del mediodía en la sede central del servicio y, según indican desde el comité, tratarán de estar presentes en el acto de inauguración de la campaña del frío que se celebrará también hoy.

Mientras, las negociaciones siguen bloqueadas y el conflicto no tiene visos de una pronta solución. "Nos han cerrado las negociaciones y nos han dicho que no hay nada que negociar", declara Pérez que asegura que se plantean "mantener la huelga o realizar otro tipo de paros" a falta de consultar la decisión con la plantilla.

Desde Grupo 5, se limitan a declarar a este medio que su punto de partida "siempre ha sido y es la negociación" y aseguran "cumplir con el contrato adquirido con el Ayuntamiento de Madrid", mientras que desde la Concejalía aseguran estar realizando labores de mediación y estar "en contacto permanente" entre la empresa y los trabajadores.