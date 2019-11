Plataforma Feminista leerá este 25N el nombre de las 97 "víctimas de feminicidios" de 2019

"Las mujeres siguen teniendo miedo de salir solas por la noche y seguimos denunciando que hay situaciones en las que da igual la condición de la mujer y su estatus social o profesional, porque ocurre en todos los ámbitos", ha afirmado la portavoz del Aula de Debate Feminista, Maria del Carmen Sigüenza, este viernes durante la presentación de los actos del 25N.

Sigüenza ha denunciado que por "ser mujeres" siguen teniendo "miedo" y siguen "sin libertad de movimiento y de acción". "Los actos del 25N vienen a denunciar esta situación", ha indicado y ha hablado de "cosas invisibles que siguen enraizadas en la sociedad", y se ha referido a los "chistes machistas" o a la "diferenciación binaria entre cosas de hombres y de mujeres". Ha lamentado que la sociedad no camine "conjuntamente para eliminar esa desigualdad".

Por su parte, Yolanda Díaz, portavoz de Plataforma Feminista, ha señalado que hay contabilizadas 51 mujeres "asesinadas dentro del ámbito de la pareja y expareja", aunque desde "feminicidio.net se habla de todos aquellos asesinatos que están circunscritos también fuera del ámbito de la pareja, y ya llevamos 97 mujeres", ha indicado.

SIN DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Al respecto, ha lamentado que este 2019 supera los datos registrados en 2017 y 2018. "Los asesinatos machistas son la punta del iceberg, pero hay una base patriarcal y otra serie de violencias como la institucional; no voy a decir quiénes están denegando que se hagan declaraciones institucionales contra la violencia machista, que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha continuado.

Díaz ha señalado que la presencia de la "extrema derecha" en las Corts Valencianes impide las declaraciones institucionales -deben ser firmadas por todos los grupos de la cámara valenciana-, pero ha puesto en valor que se presentará una Proposición No de Ley por la "emergencia feminista".

Se ha felicitado de que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género lleva implementadas el 76% de las medidas contempladas, circunstancia que "no pasa con el pacto estatal desde el año 2007, cuando se firmó". "Necesitamos dotación presupuestaria, recursos humanos y materiales; personas expertas para abordar de una forma eficaz y efectiva la violencia de género".

Díaz ha expuesto el "terror sexual" con la aparición de las "más de cien manadas" de las que se ha tenido conocimiento en los últimos tres años. "Ese terror que dice no vayas por las calles", ha afirmado la portavoz.

"No estamos dispuestas a seguir teniendo miedo o que se niegue la violencia que se ejerce contra nosotras", ha advertido y ha expuesto: "No nos morimos, somos asesinadas, nos maltratan, nos vejan y nos amenazan".

Además, ha comentado situaciones provocadas por el 'sexting' y el 'ciberacoso' y ha recordado el caso de suicidio de una trabajadora de Iveco: "Eso también es violencia machista y también lo condenamos".

PLAZA DE LA MUNTANYETA

Por otra parte, Yolanda Díaz ha lamentado que el Ayuntamiento de Alicante haya ocupado una parte de la plaza de la Muntanyeta, donde se celebrará la concentración, con un expositor, montado desde el pasado mes de octubre, y que, a su juicio, resta capacidad para acoger a las personas que se concentren el próximo lunes 25.

"Con otros gobiernos en el Ayuntamiento siempre les hemos dicho que hasta el día 25 no colocaran toboganes o ocuparan la plaza; este año no nos lo respetan", ha criticado y ha estimado: "Quieren que no ocupemos esta plaza que es muy significativa para Plataforma Feminista desde el año 2006".

No obstante, sí ha reconocido que la Concejalía de Igualdad colabora con la instalación de la megafonía que se utilizará el día 25N.

La concentración se llevará a cabo el lunes a las 19.00 horas con la lectura de un manifiesto y de los nombres de las mujeres y los niños víctimas de la violencia de género en lo que se lleva de año.