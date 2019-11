Un artista critica a 'Got Talent' por no emitir su actuación: "No conviene porque da mala imagen de Risto y Paz Padilla"

Las audiciones de Got Talent España terminaron el pasado lunes. El concurso va a comenzar las semifinales en directo, por lo que ya no van a haber más concursantes nuevos realizando sus actuaciones.

Sin embargo, parece que los espectadores nos hemos quedado sin ver a algunos artistas, pues con la gran cantidad de personas que se presentan a los casting y llegan a actuar en las audiciones, no todas pueden ser emitidas. Y eso es lo que le ha pasado Rafael DiDiego, un actor que realizó un espectáculo de dog clownen el que cantaba vestido de perro.

El artista ha cargado contra el programa en su cuenta de Instagram, donde ha explicado que la productora, Fremantle, le mandó un correo comunicándole que su actuación no sería emitida, pero sin darle ninguna razón. Y DiDiego cree que sabe cuál es el motivo de esta decisión.

"Creo que mi audición fue muy dura. Nada más empezar, Paz Padilla se puso a aullar. Era una actuación muy seria porque estaba cantando una canción que para mí significaba muchísimo. Instaba al público a que aullase, porque yo iba disfrazado de perro por mi espectáculo", ha explicado en su publicación. "Desde mi punto de visa, faltó al respeto a la audición".

Por otra parte, parece que "Risto Mejide se puso a hablar con Edurne en mitad de la canción" y tuvo que parar la audición. Le dijo a su amigo, que tocaba la guitarra, que parase por si el jurado tenía algo que decir. "Risto se disculpó, creo que tampoco interesa que salga disculpándose en mitad de una audición. Me dijo que, por favor, volviera a empezar desde el principio", ha continuado Rafael DiDiego.

"Creo que, por estas razones, esta es una actuación muy controvertida", ha argumentado. Aun así, tal y como ha contado, al final acabaron dándole 4 síes, pero opina que "no conviene ser emitida en Telecincoporque da muy mala imagen" de Risto y Paz Padilla.

Pero, aunque pasó a semifinales, como ocurre en cada edición, no superó la criba posterior llamada 'Selection Day' en la que el jurado ha de reducir el número de concursantes a dedo. Aun así, ni siquiera llegaron a emitir la actuación. "Lo que me han dicho en el mail es que van a colgar mi vídeo en YouTube", ha añadido DiDiego.

"Esta gente me ha privado del único derecho, que es una de las cosas de las que yo me quejo en este vídeo, que es que no he podido ni promocionarme como artista", se ha quedado. "Me ha dolido bastante, me ha dejado un poco en shock y, sobre todo, muy decepcionado", ha concluido.

Junto al vídeo, Rafael DiDiego ha sido tajante con Got Talent España: "Recordad que en este programa no se cumplen los sueños, sino que se aprovechan de los sueños de la gente que de verdad todavía cree en el arte".

Karlos Magic, un mago que actuó en esta quinta edición y que sorprendió al jurado sacando cervezas de una bolsa vacía, se ha solidarizado con él en los comentarios de la publicación. "A mi me han emitido, pero todo ha sido un montaje para crear polémica. Me han cambiado la música, los tiempos, el inicio, el final y hasta cortaron las valoraciones".

Tal y como ha argumentado el artista, todo lo hicieron para que su actuación fuera calcada a la de otro mago que hacía el mismo truco y así generar críticas en redes. "4 síes, revientan las redes y, por miedo al directo, te dejan fuera. Eso es televisión". Según ha explicado, apostó mucho para este programa y está pasando unos terribles problemas económicos que se unen a la forma en la que lo han tratado: "Qué pena ser un instrumento".