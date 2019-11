ANDALUCÍA.-Málaga.- Una jornada de prevención enseña a escolares de Coín cómo actuar ante un incendio

Esta actividad se incluye en la XIV Edición de la Semana de la Prevención de Incendios, una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a la población a identificar los riesgos y saber cómo actuar en caso de incendio organizada por la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), en colaboración con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Coín.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Coín, Francisco Santos; el director-gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, Gabriel Muñoz; el representante territorial de Fundación Mapfre, Juan Luis Camarero, y el diputado provincial y concejal de Coín, Cristóbal Ortega, han inaugurado las jornadas en el recinto ferial con la participación de alrededor de 350 estudiantes de segundo de Primaria de seis colegios del municipio: Ximénez de Guzmán, Lope de Vega, Carazony, Pintor Palomo, Huertas Viejas y Nuestra Señora de Lourdes.

La XIV edición de la Semana de Prevención de Incendios se lleva a cabo en colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de 35 localidades españolas, con numerosas actividades con el objetivo de difundir pautas para que los ciudadanos tomen conciencia de los riesgos de incendios que pueden presentarse en sus hogares y cómo evitarlos. En el caso de la provincia de Málaga, el municipio escogido es Coín y concretamente, la actividad ha ido encaminada a los escolares.

Marmolejo ha explicado que en esta ocasión se ha preferido llegar a los más pequeños de la casa con actividades que durante todas las actividades que informan sobre lo que deben hacer cuando se inicia un incendio en casa, ya que se puede evitar o bien minimizar, con medidas tan sencillas y económicas como instalar un detector de humo en la vivienda, que a juicio de la entidad es el sistema más efectivo y económico para sobrevivir en caso de fuego por la noche y mientras se duerme.

Los niños han podido participar del Parque de la Prevención, una estructura hinchable de 400 metros cuadrados instalado en el recinto ferial con el objetivo de aprender de forma lúdica cómo prevenir un incendio, cómo actuar en caso de un fuego, así como conocer las normas básicas de evacuación que deben tener en cuenta en caso de incendio.

Todas las actividades han estado impartidas y supervisadas por miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga que participa con un brazo articulado, un coche escala, dos vehículos contra incendios y la unidad de rescate acuático.

Según la Fundación Mapfre, Andalucía, con un índice de muertes en viviendas por millón de habitantes de 4,29 y un total de 36 víctimas mortales, es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de siniestralidad mortal por incendio.

Fundación Mapfre y APTB han realizado la Vía de la Supervivencia, una guía que podrán consultar todas las personas que se acerquen al rincón de la prevención que contiene las pautas que hay que seguir para prevenir un incendio: no sobrecargar enchufes, no poner cerca de cortinas aparatos de calor, no dejar desatendidas velas, etcétera.