Torra admite que desobedeció porque la orden de quitar los lazos era "ilegal" y la Fiscalía le acusa de "venirse arriba"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en período electoral porque era "ilegal" y de "imposible" cumplimiento: "Sí, la desobedecí".

Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos en la campaña de las generales del 28A lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos.

A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió "si o no" la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: "No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia".

"Yo, como presidente de la Generalitat, tenía el deber de defender los derechos y libertades de mis conciudadanos, que en este país ha costado mucho obtener y no permitiré nunca que sean vulnerados o pisados", ha alegado Torra, que únicamente ha contestado a las preguntas de su defensa.

En su declaración, Torra ha insistido, como ya hizo en fase de instrucción, que las órdenes de la JEC para que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos eran "ilegales", dado que este no es un órgano "superior jerárquico" al jefe del Ejecutivo catalán y que, en todo caso, la Junta Electoral Provincial era la competente.

A su entender, la JEC actuó de manera "omnipotente y omnipresente" y le "amenazó", lo que demuestra que se trata de un caso de "censura" y de vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Tras negarse a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox, y después de que su abogado exigiera al tribunal que lo tratara con los honores de presidente de la Generalitat, Torra ha acusado a los miembros de la JEC de haber planteado una "disyuntiva muy clara": Por un lado hacerle obedecer "un acto nulo e ilegal" o por el otro hacerle "prevaricar" por forzarle a dictar una orden general para la que no tenía competencias.

El fiscal: "Se vino arriba"

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desobedeció el mandato de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos y 'estelades' de los edificios de la Generalitat y ha valorado que, a medida que pasaban los días tras la orden del 11 de marzo, fue intensificando su falta de respeto institucional y finalmente "se vino arriba" al cambiar la pancarta del Palau por una idéntica.

"El acusado fue intensificando esa falta de respeto institucional, hasta el punto de que se vino arriba" y sustituyó la mañana del 21 de marzo la pancarta del lazo amarillo por una idéntica con el lazo blanco, y en esa espiral acabó presentando una querella contra toda la JEC, ha explicado Bañeres en su informe final.

En su intervención durante la tarde de este lunes, Bañeres ha afeado a Torra "su nula disposición de acatar la orden" de la JEC, que, según el Ministerio Público, era un organismo competente y superior para darle órdenes.