El abogado de la familia de Laínez tilda el veredicto de "decepcionante"

En declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir la última sesión de la vista oral, el letrado ha insistido en que "fue un asesinato", subrayando que las pruebas practicadas lo han acreditado, en su opinión, y ha anunciado que recurrirá el fallo.

"El veredicto es un desastre absoluto desde el punto de vista jurídico", ha considerado Macarrón, indicando que "es jurídicamente incongruente y una atrocidad" que el jurado califique los hechos de homicidio imprudente y, a la vez, aprecie alevosía, "un acto completamente intencional", ensañamiento "aunque no hubiera un objeto romo", y motivo ideológico.

"Siempre he pensado que el jurado es una institución nefasta, no por la buena o mala fe de los jurados, que no dudo de su bondad, pero no tienen conocimientos jurídicos y no están preparados para esto, que es mucho más complicado que opinar sobre un partido de fútbol", ha aseverado Macarrón.

El abogado ha aceptado el veredicto, aunque está "absolutamente descolocado como jurista" y sigue convencido de que "fue un asesinato por detrás" y, además, los jurados "han aceptado -que hubo- ensañamiento".

También ha dicho que la familia Laínez ha sufrido "un golpe muy duro que no merecían" con este veredicto "porque esto fue como fue", recalcando que "seguiremos luchando hasta que la ley nos lo permita".

DE ROSITAS

Javier Laínez, hermano de la víctima, ha declarado a los medios de comunicación que Rodrigo Lanza "otra vez se va de rositas", mostrándose "seguro" de que "la volverá a hacer". "No entendemos lo que ha pasado", ha dicho.

Ha criticado que a los jurados "les hagan meterse en este jaleo siendo que, hoy en día, para colocar un clavo hace falta tener un carné" y ha considerado que "los lía el abogado defensor y a la calle". Ha pedido que "lo juzguen juristas, no gente que no tiene ni idea".

Sobre la posibilidad de que Rodrigo Lanza salga en libertad en breve, Javier Laínez ha dicho que "nos tendremos que meter en casa nosotros", añadiendo que "es una vergüenza que pase esto en este país, pero así estamos y tenemos que admitir lo que digan en un juicio".

Por otra parte, ha hecho notar que Lanza "parecía un angelito" en el juicio y ha considerado que debería haber asistido a la vista oral "en un banquillo y custodiado", no junto a su abogado.