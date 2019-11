Puig: "No es tracta que ERC o Cs participen en el govern, sinó que faciliten el funcionament de les institucions"

Així s'ha pronunciat Puig aquest divendres en atenció als mitjans de comunicació en la seua visita a una taula petitòria de Creu Roja amb motiu del Dia de la Bandereta. Allí, Puig ha incidit que "no és tant" que les altres formacions "participen i estiguen d'acord amb el programa", sinó que "es facilite l'inici de la legislatura" i "a partir d'ací, cadascun pot viure democràticament plantejant les seues posicions".

El líder del PSPV-PSOE ha considerat que aquesta setmana s'ha produït l'"inici del desbloqueig", i ha recordat que fins al 3 de desembre no es constitueixen les Corts Generals. "Ja hi ha una proposta, hi ha una alternativa viable de govern, i es tracta de facilitar eixa única alternativa viable", ha indicat.

Així, ha apuntat que "la posició que encapçala el president (Pedro) Sánchez per a la seua investidura és el respecte a la Constitució espanyola i, al mateix temps, estar oberts al diàleg sempre perquè és consubstancial a la democràcia".

Preguntat respecte a la possibilitat que hi haja un "pla B" per a formar govern si no fructifica l'acord amb Unides Podem, Puig ha indicat que ara mateix estan "en el pla A". "No hi ha un pla B, el què el PP ha dit per terra, mar i aire és que no van a recolzar Pedro Sánchez", ha manifestat.

Sobre un possible suport de Ciutadans, ha lamentat que "també ha dit per activa i per passiva que no volia (recolzar Sánchez)". "A Cs l'única cosa que se li demana és, com a Esquerra, que facilite que hi haja un govern. Desgraciadament, eren un actor molt més rellevant fa un temps que ara, i en aquell moment ja saben qual va ser la seua actitud", ha manifestat.

Per açò, ha incidit que "el raonable és que es facilite que hi haja govern i després cadascun que oferisca el seu paper de Govern o d'oposició". Així, ha demanat als partits que atenguen al "clam dels ciutadans" perquè "tinguem govern i tinguem oposició".