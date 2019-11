Valeria Quer abandona en pleno juicio la sala por un testigo que cambia su versión: "Es una falta de respeto"

La hermana menor de Diana Quer, la joven asesinada en A Pobra do Caramiñal en 2016, Valeria, ha abandonado la sala durante la tercera sesión del juicio contra José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', después de que un testigo cambiase la versión de lo ocurrido que había relatado en televisión al declarar ante el tribunal.

El testigo en cuestión afirmó en su momento ante las cámaras que había escuchado gritos durante la madrugada de la desaparición. Sin embargo, al declarar en el juicio ha afirmado que pasadas las 12 de la noche se "tomó unas cervezas" y se fue a dormir alrededor de las 2 de la mañana.

"Me parece una falta de respeto. Haces una declaración y de repente vienes y dices que no ha pasado nada, que no has escuchado nada. Se trata de la vida de mi hermana, de la vida de una persona", ha afirmado Valeria Quer, visiblemente afectada.

"No me parece un hombre, cualquier hombre tiene corazón", ha añadido, y ha concluido diciendo que "le parece muy triste".

También ha calificado a 'El Chicle' apuntando que "es un depredador sexual que iba a institutos a mirar niñas". "Eso no es un ser humano, es un monstruo".

Sobre la ausencia de su madre, ha señalado que desconoce los motivos y que "no quiero saberlo".

Durante la sesión de este jueves, varios testigos, los propietarios de los vehículos a los que Abuín Gey dijo que había estado robando gasoil, han desmontado la versión de este último al declarar que no notaron que les faltase este combustible.