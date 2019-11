Sancionat un guàrdia civil de Novelda per no realitzar seguiments a una víctima de violència de gènere en alt risc

El Tribunal Militar Central ha desestimat el recurs contenciós disciplinari militar ordinari que va posar l'agent a la resolució del Director General de la Guàrdia Civil al març del 2019 que li imposava aquesta mateixa sanció a causa de la "negligència greu en el compliment de les obligacions professionals o de les ordes rebudes".

Segons assenyala el tribunal en la seua resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, l'agent no va realitzar en dos ocasions el seguiment que precisava una víctima de violència de gènere, el risc de la qual s'havia elevat a causa que havia interposat el 25 de març una denúncia contra el seu agressor per infringir una mesura cautelar.

Aquest procediment estava estipulat en el sistema Viogen -Sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere-, que la sergent de l'àrea li va assignar setmanes abans, segons s'exposa en la sentència.

Així, arreplega la resolució, l'agent va deixar sense realitzar una valoració el 4 d'abril, que va haver de fer un altre company eixe mateix dia; i va tornar a no dur-la a terme l'11 d'abril. En aquest cas, el tinent comandant es va adonar que l'agent no havia realitzat el seguiment l'endemà passat, quan revisava el control que es portava sobre les víctimes de violència de gènere. Segons arreplega la sentència, l'agent va reconéixer aquests fets, encara que ho va justificar com "un descuit".

VA INCOMPLIR ORDRES

Per al tribunal "resulta indubtable" que l'agent va incomplir les ordes que tenia assignades, i considera que "amb la seua conducta poc diligent, va poder posar en greu risc a la víctima, l'agressor de la qual es trobava en llibertat després d'haver eixit del centre penitenciari".

Per açò, conclou que "en la més favorable de les hipòtesis concorre imprudència greu en la conducta" de l'agent.

Des de la Comandància de la Guàrdia Civil han incidit que aquesta situació va ser "immediatament esmenada", "no impedint o interrompent en absolut la continuació de les mesures de protecció de la víctima" i, com a resultat de tot açò, es va iniciar un procediment disciplinari sancionador a l'agent, que ha sigut ratificat pel Tribunal Militar i sobre el qual encara cap recurs davant el Tribunal Suprem.