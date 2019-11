La extraña (pero tierna) fotografía de Alejandro Sanz junto a su hija Manuela

Digamos que es, cuando menos, contradictoria. No hay muchas otras formas de definir en una palabra la imagen que ha compartido Alejandro Sanz en su Instagram junto a su hija Manuela.

Sí, el cantante madirleño y su hija mayor son uña y carne, pero la inédita fotografía, que solo sirve para atestiguar que disfrutan todo lo que pueden de su tiempo juntos, dista de ser una imagen con cierta lógica.

Aunque hay que reconocer que es bastante tierna, porque, ahora que ha cumplido la mayoría de edad (llegó a los 18 años el pasado verano y lo celebró en una inolvidable fiesta) ya pueden regalar a sus seguidores instantáneas tan bonitas como esta.

El autor de Corazón partío o No es lo mismo ha publicado un abrazo con su Manuela, su hija con Jaydy Michel, dentro de un gimnasio. Pero no haciendo deporte, ¡sino comiéndose un pastel!

"Sólo en Guadalajara. Pastel de chocolate en el Gym. Sólo mi niña de mis amores. Último show en México. Y yo agradecido hasta el tuétano", ha escrito el cantante como leyenda junto a la imagen, que no ha dudado en responder la madre.

"¡Mi princesa consentida por su papi!", ha comentado efusivamente la modelo, que guarda una magnífica relación con su expareja y padre de su hija, como se ha podido comprobar puesto que no les importa posar juntos si es por su bien.

Manuela, además, no duda en salir a apoyar a su padre en el mismo momento en el que hay visos de polémica por las relaciones de su padre. Ella misma está encantada con la nueva relación de Sanz con la artista Rachel Valdés, a quien comentó una fotografía en sus redes sociales con emoticonos de gatitos con ojos de corazón.

Un usuario, escondido en su anonimato, le afeó el gesto: "Le aplaudes a tu padre las novias. Ojalá esta no sea una aprovechada y luego te esté presentando más mujeres. Me parece un descaro. Que deje que pase un tiempo antes de publicar fotos. Ojalá nunca te pase lo que Alejandro hace a las mujeres".

Ella se defendió con un comentario que le granjeó más de un aplauso: "Mi valor como mujer no depende del hombre con el que esté ni si me llega a dejar o no. Y recuerda, no conoces ni sabes de sus vidas. Solo sabes lo que la prensa te quiere decir. Tampoco sabes los antecedentes ni lo que esté pasando actualmente. Y si vas a comentar este tipo de cosas, no lo hagas con una cuenta falsa".