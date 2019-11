10N.- Socialistas de C-LM creen que estas elecciones son "las más importantes para el futuro de España"

Así se ha pronunciado desde el Instituto de Secundaria Diego de Siloé, donde ha ejercido su derecho a voto, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El candidato a la Cámara Baja ha hecho un llamamiento "a todos los socialistas y progresistas de la provincia para que vuelvan a demostrar que la democracia no da pereza, que no resulta indiferente que el Estado del Bienestar aumente y se consolide".

Por su parte, la alcaldesa de Talavera y secretaria general del PSOE en la ciudad, Tita García Élez, que ha votado en el colegio Federico García Lorca de Patrocinio, ha abogado por una jornada "tranquila y sin incidentes", pero en la que todo el mundo "salga a votar y ejerza su derecho" para "desbloquear la situación".

También el cabeza de lista al PSOE por Toledo Sergio Gutiérrez, que ha ejercido su derecho a voto en el Colegio Inmaculada Concepción de Escalona ha animado a la participación para que "sea una fiesta de la democracia en toda España, especialmente en Cataluña, que nadie interrumpa para intentar hacer ningún tipo de proclama ni de soflama".

Asimismo, la candidata del PSOE al Congreso por Guadalajara Magdalena Valerio, desde el Colegio Público Ocejón, ha animado a todas las personas con derecho a voto "a que vayan a su colegio electoral y lo ejerciten", para que "no haya nadie que luego, cuando se cierren los colegios y no les guste mucho el resultado de las elecciones, se arrepientan de no haber ido". "Los votos valen todos absolutamente igual y la opinión de cada votante se manifiesta en la urna", ha dicho.

DESDE CIUDAD REAL

Desde Ciudad Real el secretario General de los socialistas, José Manuel Caballero, señalaba tras ejercer su derecho a voto en su municipio, Alcolea de Calatrava, que hay que ir a votar "para decidir por el presente y el futuro de este país, y se trata también de ir a votar para que arrepentirse mañana" del resultado.

También desde Ciudad Real y en representación de los candidatos socialistas, Miguel González ha trasladado desde Puertollano que "hay que evitar la abstención, es el momento de participar y es el momento de ir a votar, y de lanzar un mensaje a todos los ciudadanos para que también voten, porque si no lo hacen ellos lo harán otros".

Según ha indicado el candidato al Congreso, cada voto "es un arma cargado de futuro, hay que utilizarlo con responsabilidad y sobre todo para consolidar ese futuro".

Igualmente la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, hacía desde su centro electoral, un último llamamiento a la participación, "a que todo el mundo decida lo que quiere para este país, si quiere un gobierno progresista, un gobierno de desarrollo o quiere que todos los avances que se han producido se paren y volver atrás".

TOLÓN: "FUTURO ESTABLE Y SÓLIDO"

Desde Toledo, la alcaldesa y secretaria ejecutiva de Economía de las Ciudades del PSOE, Milagros Tolón, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las Elecciones Generales y ha apostado por lograr "un futuro estable y sólido para España entre todos".

Y desde Cuenca, el candidato socialista Luis Carlos Sahuquillo ha alabado el "civismo que está demostrando en el día de hoy toda la ciudadanía", ya que la jornada en la provincia "está transcurriendo sin ningún incidente".