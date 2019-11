10N.- El PSOE apuesta por mejorar las condiciones de los trabajadores y luchar contra el fraude laboral

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de UGT-Aragón, Susana Sumelzo ha explicado que los socialistas se presentan a estos comicios "con el aval del trabajo bien hecho en estos últimos meses de gobierno en España". Ha apuntado que, en este tiempo, han revertido, "en parte, los recortes que hizo el Partido Popular durante los siete años de gobierno".

"Hemos procurado avanzar en empleos dignos y salarios decentes y nuestra primera medida en este sentido fue subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. A otros grupos políticos les parecía demasiado, pero hay muchos trabajadores en este país que siguen siendo trabajadores pobres, que no tienen la garantía de poder sacar a sus familias adelante aún teniendo un trabajo".

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza ha detallado que el PSOE ha realizado una propuesta programática sobre fraude laboral, un tema en el que también han avanzado durante los últimos meses de gobierno.

"Hemos eliminado el contrato de emprendedores, que suponía un año de práctica para todos aquellos trabajadores que estaban sujetos a esta modalidad laboral, y hemos mejorado también las condiciones de los empleados públicos, subiéndoles el salario y, desde luego, ofertando mayor número de plazas". No obstante, ha reconocido que "todavía es insuficiente".

De esta forma, ha incidido en que, durante el "corto periodo de tiempo" que han estado en el gobierno no han podido llegar a revertir todo "el hachazo" que pegó el Partido Popular "al empleo público en este país". "Tenemos que recordar que los servicios públicos de calidad se sustentan en que haya empleados públicos bien formados y pagados de una forma digna".

"Queremos seguir trabajando contra el fraude laboral, hemos hecho un plan antifraude que ya ha empezado a ver sus primeros efectos con la conversión de miles de empleos que se han convertido en indefinidos y de falsos autónomos que han dejado de serlo y han pasado a ser contratados", ha añadido.

ESTATUTO DEL SIGLO XXI

El candidato al Senado por la provincia de Zaragoza, Miguel Dalmau, ha expuesto que estos encuentros con los agentes sociales sirven para intercambiar impresiones y profundizar "en el nuevo estatuto del siglo XXI que tenemos que conseguir a toda costa en esta sociedad cambiante".

Este estatuto debe tener en cuenta "los nuevos puestos de trabajo" como "el teletrabajo" y la digitalización de las empresas. Dalmau ha sostenido que si el PSOE tiene mayoría "suficiente, fuerte y estable" podrá derogar los aspectos "más lesivos" de la última reforma laboral, que hizo el PP en el año 2012. En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de recuperar "la negociación colectiva".

El siguiente paso de los socialistas, ha continuado, será impulsar "este nuevo estatuto del siglo XXI", que ha sostenido que tiene que tener "un acuerdo amplio, dentro del Parlamento con todos los partidos" pero sobre todo "con los agentes sociales". También ha hecho referencia a mejorar las condiciones de los trabajadores públicos que "en muchas ocasiones han sido los grandes sacrificados para cuadrar los presupuestos de la Administración del Estado".

"Nuestra voluntad es que haya comunicación con los sindicatos para avanzar todos juntos y, sobre todo, que nadie se quede atrás, redistribuir la riqueza, redistribuir el trabajo y que todos podamos avanzar. Si no tenemos trabajadores motivados, si no tenemos trabajo digno y adecuado y si no tenemos trabajadores bien pagados pues nuestra economía no funcionará igual, creo que esa es la base de todo", ha aseverado.

MÁS CONTUNDENCIA

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha destacado que al sindicato le gustaría "más contundencia" respecto a la reforma laboral. "Nosotros lo que hemos dicho y venimos diciendo es que antes de negociar ese estatuto del siglo XXI, que también creemos que es necesario porque el mundo del trabajo está cambiando, se debe derogar la reforma laboral actual".

Ha considerado que no se puede partir de "la situación actual" porque "la reforma laboral es la que ha provocado en este país que todavía falten muchísimos puestos de trabajo por recuperar después de la crisis". Así, ha precisado que a pesar de que "hay más empleo que en el año 2012" se trabajan "menos horas", es decir, "lo que se ha hecho ha sido flexibilizar el empleo y precarizarlo de una manera brutal".

"Es necesario derogar la reforma laboral, el último ejemplo lo hemos tenido la semana pasada con la sentencia del Tribunal Constitucional, avalando el despido por absentismo, es algo incomprensible desde el punto de vista de la propia sentencia pero incomprensible que el Parlamento todavía mantenga esa normativa en vigor", ha dicho.

"Creemos que es absolutamente necesario derogar la reforma laboral, derogar la reforma de la Seguridad Social del año 2013, que es una espada de Damocles sobre la cabeza de los jubilados presentes y futuros y creemos también que es necesario que se recupere el gasto en servicios públicos, con una ley de financiación autonómica que permita que las comunidades autónomas puedan mantener el gasto en los servicios públicos", ha dicho.

Daniel Alastuey ha agregado que es muy importante que haya acuerdos entre "todas las fuerzas políticas de izquierda" para conseguir llevar a cabo estas medidas. "Si no hay acuerdos parlamentarios para llegar a derogar la legislación y el marco presupuestario que nos marcó el Partido Popular en sus años de mayoría absoluta pues no habremos hecho nada. La realidad hoy es que estamos exactamente igual que nos dejaron el señor Rajoy y el señor Montoro, con la misma legislación prácticamente y con un marco presupuestario que es el del Partido Popular".

"Por tanto, no solamente tenemos que hacer los ciudadanos el esfuerzo de salir a votar, y nos pedimos a la gente que salga a votar porque no votando no se arregla absolutamente nada, sino que después hay que llegar a los acuerdos necesarios para plasmar las políticas y para derogar la situación dejada por el Partido Popular", ha apostillado.

ENCUENTRO CCOO-PSOE

Antes de reunirse con UGT, los candidatos socialistas también han mantenido un encuentro con los representantes de CCOO, donde las dos partes han analizado la situación socio-económica de la Comunidad aragonesa.

Comisiones ha hecho un llamamiento a la participación el próximo 10 de noviembre para que las urnas "posibiliten un gobierno progresista". Además, ha emplazado a los partidos políticos a que "dejen sus diferencias a un lado, tengan voluntad de entendimiento y desbloqueen el enroque político actual".