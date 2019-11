La exmiss Inés Sainz denuncia que la empresa de la que era imagen la despidió después de saber que tenía cáncer

La ex Miss España Inés Sainz trabajaba como imagen para un empresa bilbaína, pero, según ha denunciado, dos días después de comunicar en su cuenta de Instagram que le habían detectado cáncer de mamá, la compañía decidió despedirla.

"Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega", afirmó Sainz añadiendo que la compañía aún no le ha pagado. "Mi madre me educó como una señora y no diré la marca".

El pasado mes de octubre anunció que se encontraba en una lucha contra la enfermedad y que era momento de cuidarse a sí misma. Al poco tiempo de detectarle cáncer, le confirmaron que no iba a tener que someterse a quimioterapia, ya que solo con la radioterapia le valdría.

"Algunos clientes me abandonan por el hecho de tener cáncer, a pesar de ser ecológicos, veganos y superfeministas. Fue decirles que tenía cáncer de mama y rescindir de mi contrato", aseguró la exmiss. Aunque desde un primer momento tuvo intención de publicar el nombre de la empresa, consiguió mantener la calma y no hacerlo.

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha pronunciado sobre los despidos por tener esta enfermedad. "Nadie te va a decir que te echa porque tienes cáncer, pero es muy difícil de probar y, además, a la empresa se le permite en ciertos casos despedir por ausencia continuadas", afirmó la portavoz de la AECC, Esther Díaz, a La Voz de Galicia.