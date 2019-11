Echenique (Unidas Podemos): "Aragón debe ser un puente con Cataluña para recomponer lo que se ha roto"

En una entrevista concedida a Europa Press, Pablo Echenique ha recordado que Aragón es el principal socio comercial de Cataluña en el conjunto de España, destacando los "lazos de hermandad, culturales y de fraternidad" entre ambas regiones.

A su juicio, "todo el mundo va a tener que ceder y aceptar que sus propuestas puedan ser modificadas para poder llegar a un acuerdo". Ha añadido que "hay que dejar de inflamar la situación, de calentar el conflicto, como están haciendo parte de los independentistas y las derechas en España".

Ha abundado al decir que "el conflicto no se va a solucionar con jueces y policía, aunque si hay disturbios hay que actuar, pero eso no va a resolver el problema político, que se resuelve dialogando", para lo que Unidas Podemos ha recomendado constituir una mesa de partidos.

Echenique ha aseverado que algunos quieren "utilizar el conflicto catalán como un dispositivo que sirva de pegamento para un acuerdo PP-PSOE después de las elecciones", lo que "se evita con un Unidas Podemos fuerte". Ha añadido que si el PSOE pacta con el PP tras el 10N "será la última vez que el PSOE gobierne en España".

Para Echenique, las cuatro convocatorias de elecciones generales sucesivas "no se entienden si uno no piensa cuál es el motivo político de fondo: que ciertos poderes económicos han trabajado para que Unidas Podemos no forme parte del Gobierno, no porque tengan especial inquina contra Unidas Podemos, sino por su punto de vista respecto de cómo hay que gestionar la economía".

En este contexto, ha expresado que "PP y PSOE afrontaron la última crisis haciendo recortes por abajo, devaluando salarios, precarizando a la gente con dos reformas laborales sucesivas, recortando los servicios públicos y también protegiendo los privilegios de los que más tienen".

Entonces "hubo un rescate bancario, hay más millonarios después que antes de la crisis y nosotros somos la única fuerza política estatal que dice que hay que hacer las cosas al revés", es decir, que "si viene una nueva recesión, los recortes tienen que ser por arriba y hay que blindar los derechos de la gente".

En este sentido "el bloqueo político tiene mucho que ver con que ciertos poderes económicos han trabajado para evitar que esta manera de gestionar la economía pueda estar representada en el Gobierno" y "por eso también pensamos que la clave para que no se vuelva a gestionar de la misma manera es que Unidas Podemos esté fuerte y forme parte del nuevo Gobierno de España".

Respecto a la coalición Más País-CHA-Equo, Pablo Echenique ha dicho que "hay que recibir con normalidad democrática que quien quiera se presente a las elecciones", por lo que desde Unidas Podemos "no tenemos nada que criticar al hecho de que Más Madrid haya querido dar el salto a la política aragonesa", añadiendo que "la gente sabrá decidir el 10 de noviembre qué formación política es más útil para evitar un Gobierno que, si viene una nueva crisis, vuelva a hacer lo que hicieron PP y PSOE la última vez".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Unidas Podemos quiere crear algunos impuestos para frenar los efectos de la recesión y eliminar la brecha territorial, ha explicado el candidato, quien también quiere reducir algunos gravámenes a las rentas más bajas.

"Nosotros llevamos un diseño según el cual la financiación de todas las comunidades autónomas aumentaría porque ahora mismo se calcula que el conjunto de las comunidades está recibiendo 23.000 millones de euros de menos y tienen que subir todas y, además, cerrarse la brecha entre las peor y las mejor financiadas para reducir la desigualdad territorial".

La financiación autonómica debe basarse en el coste del servicio porque es "la manera de abordar el mayor coste que tienen los servicios en el mundo rural, en los pueblos más pequeños, y la clave para que eso pueda hacerse, para que todas las comunidades puedan tener mayores ingresos, tiene que ver con hacer una reforma fiscal".

"Somos la única fuerza que dice claramente que hay que poner un impuesto a las grandes fortunas, que hay que tapar los agujeros que tiene el impuesto de sociedades, de los que se benefician las grandes empresas, y bajar los impuestos a las pymes, los autónomos y los salarios más bajos".

Pablo Echenique ha advertido de que "si uno no aumenta los ingresos del Estado, al final el sistema autonómico de reparto es repartir escasez y eso acaba generando conflictos territoriales y no debería ocurrir porque estamos hablando de la sanidad, la educación y la atención a la dependencia". En este contexto, ha propuesto "que paguen los de arriba y eso permita que todas las comunidades puedan pagar sus servicios públicos".

Unidas Podemos plantea crear un impuesto para los patrimonios de más de un millón de euros, y aumentar el tipo impositivo a las fortunas de más de 10 y 50 millones, así como un gravamen para grandes empresas digitales, "que pagan muy pocos impuestos", un impuesto a la banca "para recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, que hemos puesto todos los españoles". Otro nuevo impuesto gravaría la contaminación de "las máximas responsables de emisiones de CO2 y del cambio climático, como Endesa e Iberdrola".

Con esta fiscalidad, ha opinado, "se puede no solamente mejorar la financiación autonómica, sino poner en marcha retos de país que generen empleo de calidad, como una transición ecológica de verdad o una revolución de la economía de los cuidados".

"Eso mejoraría las condiciones de vida de la gente de nuestro país y la economía, porque daría empleo y mejoraría el consumo interno, que en España es fundamental como motor de la economía".

TERRITORIO

Lo más importante para reducir la brecha territorial es "que el medio rural tenga servicios, Internet, asistencia sanitaria adecuada, transporte público, cajeros automáticos".

Además, ha continuado Echenique, Unidas Podemos quiere bajar el IBI en los pueblos pequeños porque al ser un impuesto vinculado a los bienes inmuebles "tiene menos probabilidades de fraude", por lo que es "más garantista para la gente que vive y trabaja en el medio rural". A la vez, "el Estado debería bonificar a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación porque no se trata de retraer recursos de los ayuntamientos". "Por ahí se puede llegar a revertir la despoblación"

INFRAESTRUCTURAS

Desde la candidatura de Pablo Echenique apuestan por reabrir el paso ferroviario internacional de Canfranc (Huesca) "lo antes posible" y "trabajar para que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo no sea una infraestructura del siglo XIX, como actualmente, sino del siglo XXI", así como "solucionar el problema de la N-232 y la N-II liberalizando las autopistas que corren paralelas a estas carreteras porque desdoblar cuando tienes al lado una autopista de pago que podría recuperar el Estado no tiene mucho sentido".

También proponen terminar la A-22 (Pamplona-Huesca-Lérida), la A-23 y la A-40 -para unir Teruel con Madrid por Cuenca-, ha dicho el candidato, en cuya opinión "quien no hable de un impuesto a la banca o a las grandes fortunas está haciendo un brindis al sol" porque "la manera de pagarlas es cerrar la brecha fiscal que tenemos con la media europea, ocho puntos del PIB, y eso no lo pueden pagar las autonomías y las pymes, sino la gente del Ibex".