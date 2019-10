Michael Robinson en 'EP': "El cáncer puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días"

Este miércoles, Michael Robinson celebraba un aniversario muy especial: el de su primer año conviviendo con un agresivo melanoma que los médicos etiquetaron de "incurable", aunque él mismo le añade la coletilla "de momento".

El exfutbolista, periodista y mítico comentarista de fútbol en la televisión de pago publicaba un tuit celebrando la efeméride y ha pasado por el plató de Espejo Público para contar cómo se encuentra.

“Estoy como una flor, me encuentro muy bien, porque entre otras cosas tengo una vida maravillosa, de vez en cuando un poco de artritis, hipotermia…" ha explicado en relación a los efectos secundarios de su medicación. “Parece mentira que tenga un cáncer incurable porque no lo noto en absolutamente nada", le ha contado a Susanna Griso.

Griso ha observado que no se le nota nada su enfermedad, a lo que el comentarista le ha replicado con humor. "Eso es porque me has visto con la camisa puesta. Tengo el autógrafo de varios cirujanos”, ha contado en referencia a las marcas que tiene en la espalda fruto de la extirpación de varios lunares.

Robinson ha dejado un potente mensaje que resume a la perfección la mentalidad con la que está enfrentando su enfermedad. "El cáncer, espero que más tarde que temprano, puede que me mate, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días", ha dicho.

“No permito que ese impertinente enemigo me esté interrumpiendo mientras yo estoy viviendo, esto es mío, lo único que yo tengo es mi vida entre mis manos”, ha completado. Robinson se ha consagrado a sus tres pasiones: su familia, el fútbol y lo que ha llamado su "pseudoperiodismo"

Preguntado por si ha sacado alguna lección sobre su enfermedad ha contado que ha descubierto cosas sobre sí mismo que no esperaba. "He aprendido que no soy un calzonazos del todo. No pensaba que se hallaba en mi semejante rebeldía".

Tiempo para anécdotas

Una de las anécdotas más emotivas se ha producido cuando una de las colaboradoras de Griso le ha preguntado por sus momentos más tristes y el comunicador ha narrado una conversación que tuvo con su mujer.

"Tomamos un vino, y le pregunté a mi mujer cómo estaba", ha explicado el exfutbolista, y ella le contestó preguntándole si tenía miedo a la muerte. "No, no tengo miedo a la muerte, lo que sí me produce un montón de tristeza es pensar que tendría que despedirme de ti y de mi familia antes del minuto 90", ha proseguido Robinson, que ha cerrado la anécdota con un toque de humor. “Mi mujer me abrazó y lloró, lloramos los dos y luego pedimos un poco de vino”, ha concluido.

El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ....estoy muy agradecido !!! — Michael Robinson (@michaelrobinson) October 30, 2019

Después, ha explicado en qué fase de su tratamiento del melanoma metastásico que padece. “Tarde o temprano mi cuerpo se va a acostumbrar al medicamento y va a dejar de hacer efecto. Estoy pidiendo un timeout [tiempo muerto] hasta que la ciencia encuentre un remedio”, ha explicado.

También ha hablado del brexit, con el que siempre ha sido crítico. “Espero ser español. Si me están escuchando en el ministerio de Exteriores: quiero un pasaporte español”, ha concluido.