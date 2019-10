Michael Robinson, tras un año de lucha contra el cáncer: "He sentido el apoyo"

Hace un año que Michael Robinson recibió la noticia más dura de su vida. El 30 de octubre de 2018 al exfutbolista y presentador le diagnosticaron un cáncer incurable, más concretamente un melanoma con metástasis.

Robinson hizo pública su enfermedad en diciembre, pero este miércoles reveló que fue en octubre cuando recibió la dura noticia.

El popular locutor utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido en este tiempo: "El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias... ¡Estoy muy agradecido!".

Michael Robinson sigue luchando contra el cáncer pero en este tiempo no ha dejado de disfrutar de su trabajo.