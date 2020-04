Muere Michael Robinson a los 61 años, víctima de cáncer

El mundo del deporte está de luto por el fallecimiento de Michael Robinson. El exjugador y popular comentarista inglés ha muerto a los 61 años, víctima del cáncer que padecía desde hace menos de dos años.

En los últimos días tuvo que ser hospitalizado debido a complicaciones que tristemente no ha podido superar.

El rumor se extendió en Twitter en la noche del martesa raíz de un tuit que fue posteriormente borrado, pero que encendió las alarmas sobre el estado de Robinson, que, incluso, emitió un mensaje para desmentir su fallecimiento y asegurar que seguía luchando.

En los últimos años, además de seguir comentando partidos en Movistar, donde desde hace años formaba trío de retransmisión con Carlos Martínez y Julio Maldonado 'Maldini', Robinson había presentado y dirigido con éxito 'Informe Robinson' en televisión y 'Acento Robinson' en la Cadena Ser, creando una marca propia a la hora de contar historias sobre deporte.

Fue el propio Robinson quien anunció su enfermedad en diciembre de 2018, relevando que no tenía cura pero que lucharía todos los días por seguir adelante. "Puede que el cáncer me mate, pero no lo hará todos los días", comentó en 2019, derrochando ganas de vivir y una actitud positiva ante su enfermedad.

Toda una vida dedicada al fútbol

Michael Robinson llegó en 1987 a España, procedente del Queen's Park Rangers, para recalar en las filas de Osasuna. Era toda una estrella que había sido campeón de Europa con el Liverpool y que pasó sus últimos días como futbolista con el estatus de idem en el equipo rojillo.

Dos años después, colgó las botas y dio el salto a la televisión, donde ha estado desde entonces convirtiéndose en uno de los comentaristas más reconocidos del panorama nacional, sin perder nunca, pese a llevar 33 años en España, su característico acento inglés.