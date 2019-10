El independentismo busca este sábado la protesta más masiva contra la sentencia del procés

Partidos y entidades soberanistas se manifestarán este sábado en Barcelona para expresar de nuevo su rechazo a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo en una marcha convocada por la ANC y Òmnium que busca ser la movilización más "masiva y transversal" contra las condenas.

Bajo el lema 'Llibertat', la manifestación empezará a las 17.00 horas en la calle Marina con Ramon Turró y avanzará hasta el cruce de la primera calle con la avenida Icària, donde se instalará un escenario y se celebrará un acto.

El emplazamiento de la manifestación -la calle Marina- es simbólico, ya que es el mismo de la movilización que ANC y Òmnium convocaron el 11 de noviembre de 2017, días después del encarcelamiento de los exconsellers del Govern que impulsaron el 1-O, que se sumaron a los del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que ya estaban en prisión desde el 16 de octubre.

Así, las entidades independentistas buscan repetir una manifestación como la de hace dos años, en este caso días después de que los presos soberanistas hayan sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y trece años de cárcel.

Más de un centenar de entidades se han adherido a la marcha, a la que se desplazarán más de 400 autocares desplazados desde diferentes puntos del territorio para trasladar a personas contra la "represión del Estado español en las calles" y en defensa de los derechos fundamentales.

Marcha transversal y plural

Los convocantes prevén que la manifestación reúna a una amplia representación de entidades sociales, culturales, políticas y sindicales, y aseguran que se trata de una marcha transversal y plural contra la sentencia y a favor de los derechos y libertades individuales y colectivos.

Así, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han llamado a participar en la manifestación, porque consideran que la libertad interpela a todos los ciudadanos, a los que anima a defender de forma unitaria y transversal los derechos y libertades.

Ambos han participado este viernes en un encuentro para hacerse una fotografía con representantes de las más de 115 entidades que se han adherido a la marcha, a la que ambos han pedido acudir de forma "masiva".

La manifestación tendrá lugar casi dos semanas después de la sentencia, durante las que se han producido diversas acciones de protestas, algunas de las cuales han concluido con disturbios con heridos tanto entre los manifestantes como en cuerpos policiales.

Por el momento, la movilización más masiva, con 525.000 personas según la Guardia Urbana, fue la del viernes de la semana pasada en la que se unieron la huelga general convocada por los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), y la llegada de las Marchas por la Libertad que recorrieron durante tres días 100 kilómetros desde cinco puntos diferentes de Cataluña para protestar contra el fallo del Supremo.

Familiares de presos en la cabecera

La cabecera de la manifestación estará formada por representantes de las entidades y familiares de los encarcelados, mientras que los partidos políticos estarán presentes en otro espacio pero no en la cabecera, ha explicado este viernes Mauri.

Entre los asistentes, estarán el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y diputados y dirigentes de ERC, JxCat y la CUP.

En el ámbito sindical, CC OO de Cataluña ha descartado participar como organización -aunque da libertad a sus afiliados-, y sí se ha sumado a la manifestación el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, cuya central sindical ha animado a acudir.

La marcha coincide con el día en que estaba previsto que se celebrara el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la capital catalana, que se ha aplazado, y Tsunami Democràtic -que ha anunciado acciones para la nueva fecha, el 18 de diciembre- ha avanzado que en la manifestación habrá personas con códigos para poder acceder a su aplicación.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de Metro con más trenes y más personal por la manifestación, que afectará la circulación de varias líneas de autobús, que verán limitado o modificado su recorrido.

La llamada de Tsunami Democràtic

Tsunami Democràtic ha rechazado este viernes las "agresiones policiales" que han sufrido manifestantes durante las protestas contra la sentencia del 1-O de las últimas semanas y ha llamado a asistir a la manifestación de este sábado convocada por la ANC y Òmnium.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, ha expresado "un rechazo absoluto a las agresiones policiales y a la represión ejercida contra manifestantes, frecuentemente con tácticas y herramientas prohibidas en Catalunya".

Ha manifestado su solidaridad con las personas heridas en estas movilizaciones y a los periodistas "que han visto coartado su derecho de informar amparado en la libertad de expresión".

Además, ha rechazado las acusaciones de violencia y terrorismo a acciones que consideran enmarcadas en la no violencia, aunque no ha concretado a qué acciones se refiere: "Si el Estado considera que manifestarse, protestar o hacer campañas no violentas es terrorismo, el problema lo tiene el Estado, no los que protestan".

Tsunami Democràtic también ha recriminado que su página web haya sido bloqueada "por la mayoría de grandes operadores españoles de telecomunicaciones", y ha cuestionado si éste es el compromiso de estas empresas con la libertad de expresión y si la UE puede permitirlo.

También ha vuelto a pedir a sus seguidores que se descarguen su aplicación de cara a las próximas semanas, ha insistido en que en la manifestación del sábado repartirá códigos para esta aplicación y que prepara acciones el 9 de noviembre -jornada de reflexión del 10N- en todo el Estado, el 11, 12 y 13 en un lugar sorpresa, y el 18 de diciembre, coincidiendo con el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid.