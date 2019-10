El PSOE propone que se aleje las casas de apuestas unos 500 metros de los centros educativos

Así, ha detallado que esta es la principal propuesta de las varias que conforman una moción presentada por los socialistas "para limitar la afección de una enfermedad que se extiende de manera silenciosa, la ludopatía".

Pérez ha animado a los grupos de la derecha en el Ayuntamiento, PP y Ciudadanos, a que voten a favor de esta moción "y no hagan como sus grupos en el Gobierno regional, que con ayuda de Vox en el Parlamento andaluz tumbaron una Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó con este mismo fin, denominada 'Prevención del juego patológico en Andalucía'".

"De hecho, durante el debate de esta Proposición de Ley el grupo Vox dijo que no se podían oponer a una actividad que creaba puestos de trabajo. Nosotros, los socialistas, les decimos que lo primero es que no se rompan las familias", ha recriminado Pérez.

En este punto, ha indicado que "puesto que no podemos suspender por el momento esta actividad económica en las casas de apuestas, debemos proteger a nuestros jóvenes de la adicción más silenciosa del siglo XXI, la del juego. Para ello, los políticos de la ciudad debemos ser responsables y exigir que se alejen de colegios e institutos al menos en medio kilómetro con una ordenanza que ya propusimos durante la pasada legislatura".

Así lo ha señalado Pérez junto con la concejala Rosa del Mar Rodríguez; al presidente de la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer), Francisco Abad, y de dos jóvenes en rehabilitación, Sergio Romero y Alejandro Torres, en el cruce de las calles Gaucín con Sierra Blanca, donde una casa de apuesta se encuentra aneja a tres centros educativos.

"Las casas de apuestas son una plaga en los barrios obreros, una plaga que empieza en la adolescencia con la puerta de entrada de los videojuegos y con cantidades pequeñas que suponen un gasto mínimo, cantidades que van aumentando sin control. Estos locales de juego han disparado su facturación en los últimos tiempos llegando a mover en nuestro país 8.000 millones de euros y no cesan de abrir locales", ha señalado Pérez.

Por ello, el portavoz socialista ha pedido al equipo de gobierno municipal que "se lleven a cabo en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria campañas cíclicas de prevención y sensibilización sobre estas conductas".

Para ello, ha continuado, se podrá contar con colectivos que ya trabajan en Málaga para prevenir esta adicción. Además, "exigimos un refuerzo de la formación de la Policía Local sobre esta problemática, así como aumentar los controles en estos salones cara a detectar posibles casos de menores".

FUERA PUBLICIDAD SOBRE EL JUEGO DE LOS MEDIOS LOCALES

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que "la ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de Salud (OMS), a cuya propaganda no se pone veto en los medios de comunicación. Es común ver anuncios de casas de apuestas en periódicos, televisión e Internet. La publicidad sobre alcohol y tabaco no tienen lugar en los medios, pero las casas de apuestas siguen anunciándose", se ha lamentado la edil del PSOE.

Por eso, Rodríguez propone "que la televisión pública local Canal Málaga y su radio no emitan publicidad y no admitirán comunicación comercial que directa o indirectamente promueva el juego on Line, los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del horario o la concreta programación de la que se trate".

Además, Rodríguez pide que "en ningún tipo de instalación de titularidad municipal se podrá emitir o instalar publicidad alguna relacionada con estas apuestas deportivas".

El alcance de la actividad de las casas de apuestas ha empujado además al Defensor del Pueblo Andaluz a equiparar, en su informe de gestión anual de 2018, la ludopatía al mismo nivel que el tabaco y el alcohol, ya que además "perjudican no solo a la salud psíquica de la persona que juega, sino también a toda su familia y entorno".

De hecho, ha recordado, la institución ha abierto una actuación de oficio ante los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y prevé ampliarla con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las comunidades autónomas y los municipios. "Es especialmente preocupante que el 13 por ciento de los menores haya realizado alguna apuesta según este informe", ha sentenciado.

A la rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista han acudido dos jóvenes que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación por ludopatía, Sergio Romero y Alejandro Torres. Ambos están siendo ayudados por la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer).