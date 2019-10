El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al Gobierno que con los problemas actuales que tiene España, entre los que se encuentran los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procès, la prioridad del Ejecutivo sea "profanar tumbas", en referencia a la exhumación de Franco, cuya fecha oficial será el próximo 24 de octubre: "Hay una emergencia social y nacional: paro, españoles que no llegan a fin de mes, inseguridad, inmigración masiva... Pero para Pedro Sánchez hay una emergencia profanadora", ha denunciado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

Dada su defensa del derecho de la familia del dictador para "dejar descansar a sus muertos", como ha señalado en varias ocasiones, y por su rechazo a esta exhumación, ha sido cuestionado por la vinculación ideologica de su partido con el franquismo, ante lo que se ha mostrado tajante: "Vox no es franquista", ha recalcado, si bien ha matizado que "tiene personas de distinto origen ideológico".

En este sentido, ha reiterado que no está a favor de "profanar tumbas", ya sea la de Franco o de La Pasionaria. "No es nada patriótico empezar a sacar muertos de la Guerra Civil".

Entre otras cuestiones, Abascal se ha referido al actual conflicto en Cataluña, que ha provocado disturbios durante toda la semana. El líder de Vox ha acusado a Sánchez de inacción después de toda una semana de enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad. "No entendemos cómo Torra no ha sido detenido ya. El Gobierno tiene herramientas para interponer querellas a través de la Abogacía del Estado, estamos ante una rebelión que no ha cesado", ha apuntado.

A diferencia de otros líderes políticos como Pablo Casado o Albert Rivera, Abascal ha avanzado que no irá durante estos días de máxima tensión a Cataluña. A su juicio, su viaje solo provocaría que parte de los agentes destinados a esta autonomía tuvieran que dedicarse a proteger a su formación y no está dispuesto a ello. Eso sí, Barcelona, ha anunciado, será el punto de partida de su campaña electoral, que comenzará el próximo 1 de noviembre.