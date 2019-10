La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se producirá el próximo jueves, 24 de octubre, en presencia de la familia del dictador. Fuentes de La Moncloa han informado este lunes de que el procedimiento que terminará con la inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo empezará a las 10.30 de la mañana del jueves que viene, un día antes de que el 25 de octubre expire el plazo que se fijó el Gobierno para que los restos del dictador no estuvieran ya en el Valle de los Caídos.

Tal y como ya se indicó, el Gobierno quiere que proceso se lleve a cabo "en condiciones de dignidad y respeto". Además de los operarios del Estado y de la funeraria que ha sido contratada para llevar a cabo los trabajos, estarán presentes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en calidad de Notaria Mayor del Reino, así como miembros de la familia del dictador, que según las fuentes asistirán al procedimiento.

El Gobierno se había comprometido a avisar a la familia de la fecha exacta de la exhumación 48 horas de que fuera a producirse, un trámite que ya se ha completado, puesto que han confirmado que estarán presentes y que ya se ha informado a los medios, algo que se haría inmediatamente después.

El Gobierno recuerda que la exhumación cumple lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007, en una proposición no de ley aprobada por el Congreso en 2011 y de acuerdos posteriores adoptados por el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, un real decreto ley, convalidado por el Congreso, que ha sido la pieza legislativa definitiva para que esta semana se produzca finalmente la exhumación. Contra esta última ley litigó a familia Franco hasta el final, ante el Tribunal Supremo, que el mes pasado terminó dando luz verde definitiva a la salida de los restos del Valle de los Caidos, y ante el Constitucional, que la semana pasada desestimó su último recurso.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno fijó el 25 de octubre como la fecha en la que los restos de Franco no reposarían ya entre miles de víctimas del franquismo y esa misma tarde se clausuró la entrada al Valle de los Caidos, que no reabrirá hasta después de la exhumación. En todo caso, en Moncloa a apuntaban que la exhumación no se produciría mientras durasen las protestas -convertidas en violentos altercados- en Cataluña por la sentencia del procés, algo que probablemente ha hecho que los plazos casi se hayan apurado al máximo, algo que en principio no era la idea del Ejecutivo.

Entre estos dos plazos- el 25 de octubre y la semana después a la sentencia de procés- desde hace unos días era ya inminente que el Gobierno anunciara la fecha exacta, finalmente el 24 de octubre. Esta sensación que se acrecentó este domingo, cuando el Valle de los Caídos volvió a abrirse para dejar entrar la maquinaria necesaria para llevar a cabo la exhumación.