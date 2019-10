El líder de Más País, Íñigo Errejón, aseguró este martes que su partido es el único que pone como prioridad el "acuerdo" tras el 10-N frente a la "soberbia" de quienes no fueron capaces de pactar tras los anteriores comicios: PSOE y Unidas Podemos.

Errejón fue entrevistado por Pedro Piqueras en la tercera edición de Informativos Telecinco, y en esa entrevista afirmó que "es fundamental" que "el día después de las elecciones" los partidos políticos se "entiendan", por lo que censuró los "insultos" que se están vertiendo en campaña. "El 10 de noviembre empieza todo, si tenemos que llegar a acuerdos, ¿por qué perdemos tanto tiempo en el ruido?", se preguntó.

Para el dirigente, la culpa del fracaso de la negociación de investidura la pasada legislatura la tuvo fundamentalmente el líder del PSOE, Pedro Sánchez,ya que "siempre tiene más culpa quien más poder tiene", razonó. Pero, según señaló Errejón, "importa menos quién ha roto cuántos platos" porque "lo importante es quién los paga", que son "los ciudadanos", entre ellos "los jóvenes que encadenan contratos basura" o "los ancianos que ven que sus pensiones no se revalorizan".

"Es muy importante que no gastemos la campaña en un juego de culpas", porque "para que estas elecciones tengan un resultado diferente hace falta algo diferente", sostuvo Errejón, que alertó de que "si hacemos una guerra de trincheras vamos otra vez al bloqueo, y quien más lo va a pagar son las familias trabajadoras y las de clase media".

Con respecto a la dimisión de Clara Serra como diputada de Más Madrid en la Asamblea regional, Errejón no quiso plantear ningún reproche y aseguró que solo tiene "buenas palabras" para ella. Y en relación al pasado próximo a la CUP del candidato de Más País por Barcelona el 10-N, Juan Antonio Geraldes, Errejón afirmó que ha puesto siempre por delante las cuestiones "sociales" a las relativas al soberanismo catalán. "Si no, no podría ser mi candidato", afirmó.

Por el contrario, Errejón sí se pronunció sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que dijo ver como "un hecho de normalidad democrática que llega tarde, pero llega". "Las democracias les rinden honores a los demócratas, no a los dictadores", zanjó el dirigente, que aseguró no entender que exista "debate" sobre el asunto.