Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ha declarado este viernes en TVE que lo que hacían las Trece Rosas era "torturar, violar y asesinar vilmente".

Entrevistado por el periodista Xabier Fortes en el programa Los desayunos de TVE, Ortega Smith ha hablado de la Guerra Civil española a cuenta de la exhumación de Franco.

"Sabe usted de las torturas de las checas de Madrid, sabe cómo se ha mentido en la historia, hablando de algunas que se llamaban las Trece Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente", dijo Ortega Smith.

El presentador del programa le ha preguntado entonces: "¿Las trece rosas violaban?",a lo que ha respondido el portavoz de Vox: "Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas".

Las Trece Rosas era un grupo de trece jóvenes, algunas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron fusiladas por la dictadura franquista en Madrid tras finalizar la Guerra Civil.

Ortega Smith agregó después que lo que hay que hacer en España es "buscar la fraternidad".

"Hay jóvenes ahora mismo que no vivieron la guerra, que no tienen ni idea de lo que fue el régimen de Franco, porque no habían nacido, y ya odian a media España porque les han metido en la cabeza que tenemos que estar enfrentados entre rojos y azules, entre verdes y amarillos", ha dicho.

Sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que este jueves declaró en la Asamblea de Madrid que las parroquias arderían "como en el 36" por la exhumación de Franco, Ortega Smith dijo que "lo que están ardiendo en estos momentos son los odios; Podemos y toda la extrema izquierda lo que está fomentando es el odio".

Franco "estaba bien"

El secretario general dice que su partido condena todo totalitarismo, pero que se opone a la ley de Memoria Histórica porque no quieren que solo exista una única visión de los hechos históricos.

"Ha habido muchas cosas de la dictadura de Franco que me parecen que estaban muy bien, entre otras la Seguridad Social, las redes hidráulicas, la posición económica, España novena potencia", ha afirmado, "Ahora bien, en cuanto al sistema de libertades, la democracia, evidentemente no".

"Mas casos" de dimisiones

Por otra parte, Ortega Smith ha asegurado que a su formación no le preocupa que una diputada y varios dirigentes provinciales hayan abandonado el partido en los últimos días porque nadie va a "imponer" sus ideas por encima de las de Vox, que ha demostrado con ello que sus mecanismos internos "funcionan".

"Somos un partido que no tenemos ningún problema, preferimos quedarnos sin un solo diputado porque aquí la persona que intenta colocar a un familiar o hacer la política por libre se ha equivocado de partido", ha insistido Ortega Smith, que ha recalcado que Vox "no es un coladero donde entra todo el mundo como en el resto de partidos", sino una formación en la que hay gente "que sigue de corazón a España".

Además, ha destacado que los compañeros que han abandonado el partido han pasado de "amar" a la formación a "llamarla de todo", por lo que, según ha señalado, "han mentido antes o mienten ahora". Una razón más por la que Ortega Smith ha restado importancia a sus marchas de Vox, junto con las que, ha augurado, "habrá más casos". "Algunos se van y a otros los tenemos que invitar a irse", ha puntualizado.

Ortega Smith ha asegurado que si los votos de Vox son necesarios para formar un Gobierno de derechas después de las elecciones generales, la formación de Santiago Abascal pactará con el Partido Popular y Ciudadanos en el caso de que ambas formaciones "dejaran las políticas de izquierdas a un lado" como es "apoyar la ideología de género o la ley de Memoria Histórica".

Otra de las exigencias de Vox para apoyar un gobierno del PP sería que Pablo Casado estuviera dispuesto a aplicar "de verdad" el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y en "caso de que fuera necesario", y no como lo aplicó el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que activó un 155 "de pacotilla". "No exigimos sillones como condiciones previas para negociar, todo lo contrario, y así sí tendrán nuestro apoyo", ha añadido.

Sin embargo, ha visto más "complicado" que haya un acuerdo de coalición previo al 10 de noviembre después de que no hayan coincidido con la propuesta del PP de que Vox no se presente en aquellas provincias donde no sacaron escaño en abril, o de que el partido de Casado no haya aceptado la de Abascal de presentar un único candidato en las listas al Senado.