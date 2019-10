Dice Pedro Sánchez estos días de precampaña que cada convocatoria electoral hay más partidos que se presentan. Así fue el 28-A y así será el 10-N, con un reflejo evidente en la siempre espinosa organización de los debates electorales. O en singular, porque el PSOE ha anunciado este jueves la disposición de su candidato a participar en un "único debate", a cinco candidatos y, sin querer señalar qué cadena tiene que organizarlo, que sea "neutral". Así, Sánchez ha dado definitivamente entrada en los debates a Vox y su candidato, Santiago Abascal, porque para el 10-N no existe ya ninguna duda de que sus votos y escaños le permiten estar. Curiosamente, Íñigo Errejón, toma ahora el relevo a la formación ultra porque, como hace seis meses Vox, ahora es Más País quien alberta grandes expectativas de entrar en el Congreso, pero de momento no tiene los números.

Con 24 escaños y el 10,26% de los votos en las elecciones de abril, Vox adquiritó la consideración de "grupo político significativo" en cumplimiento de la ley electoral, porque lo que ya nadie podrá objetar que esté presente en el debate con los candidatos principales. Esto es lo que ocurrió precisamente en la campaña electoral para el 28-A, cuando debido a las expectativas de que Vox entrara con fuerza en el Congreso esta formación fue incluida para participar en un debate en Atresmedia junto con el presidente, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Finalmente no fue así, debido a que la Junta Electoral Central admitió los recursos de PNV, Coalición Canaria y JxCAT, que consideraron que la presencia de Abascal junto a los primeros espadas incumplía los criterios de "neutralidad informativa y proporcionalidad", porque en aquel momento Vox ni tenía presencia en el Congreso ni había llegado al 5% del voto en ninguna elección anterior.

La exclusión de Abascal del debate principal lo convirtió en uno a cuatro candidatos -Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera- e hizo que, in extremis, los debates electorales pasaran de uno a dos, en una campaña electoral que sobre el papel duraría 15 días pero en la práctica, con la Semana Santa de por medio, quedaba reducida a una sola semana, como ocurre ahora debido a que se trata de una repetición electoral. Fue así porque Sánchez había apostado por el debate en Atresmedia a cinco pero tras la resolución de la Junta Electoral Central, el PSOE optó por cambiarlo a TVE, que, en cumplimiento de la ley electoral, ya ofrecía un debate a cuatro candidatos. Sin embargo, Atresmedia reaccionó rápidamente y cambió el debate a cinco por otro con los cuatro candidatos permitidos. La decisión salomónica fue celebrar dos debates, uno en TVE y otro en Antena 3, que se celebraron el 22 y 23 de abril.

Errejón, fuera de los debates

De cara al 10-N, Errejón ha tomado el relevo de Abascal por lo que se refiere a los debates. Su candidatura, Más Madrid, es la que despierta ahora las mayores expectativas de tener una buena representación en el Congreso en sus primeras elecciones -según una encuesta interna, podrían lograr hasta 16 escaños- pero como antes le sucedió a los de Abascal, el interés que han suscitado no concuerda con su nula representación parlamentaria actual. Los de Errejón no se han presentado nunca a unas elecciones generales, de manera que no tienen tampoco el 5% del voto. A ellos no puede aplicarse la consideración de "grupo político significativo" y, por tanto, se queda fuera de los debates.

A pesar de ello, Iglesias ha afirmado este jueves que Errejón debería estar en los debates, debido a su "notable" presencia mediática, aunque se ha negado a hacer un cara a cara con él, que en su opinión solo alimentaría el "morbo". "No sé si es lo más sensato es prestarnos a eso. Tiene sentido un debate entre seis y un cara a cara con el que ha aspirado a ser presidente -Pedro Sánchez--, pero los que busquen el morbo, ahí no nos van a encontrar", ha declarado el líder de Podemos en una entrevista en RNE.

De hecho, esta es la segunda vez que, por ser nueva, una candidatura de Errejón se queda fuera de los debates electorales. Lo mismo le ocurrió en la campaña electoral para las autonómiacs del 26-M, cuando Más Madrid tampoco tuvo hueco en este espacio. Así, Telemadrid organizó un debate con Isabel García Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Ignacio Aguado (Ciudadanos), Isa Serra (Podemos) y también Rocío Monasterio, la candidata de Vox, que también se estrenaba en los comicios para la Asamblea de Madrid pero cuyo peso venía avalado por los resultados de su formación en las generales del 28-A.

La exclusión de candidatos en los debates para cumplir la ley electoral llegó a tal extremo que, también de cara al 26-M, Telemadrid decidió no celebrar finalmente el debate que tenía previsto entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid debido a que la ley no permitía que participara en él la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, debido también a la novedad que representaba Más Madrid.