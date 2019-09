Los autos de prisión de los siete miembros de los Equipos de Respuesta Táctica de los CDR detenidos por terrorismo revelan que, entre otras funciones, servir de enlace entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su predecesor, el fugado Carles Puigdemont, para el intercambio de documentación secreta y sensible, informa la Cadena SER.

Según sus autos, el juez Manuel García Castellón revela que cinco de los siete detenidos se reunieron con la hermana de Puigdemont de manera secreta para "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre Torra y Puigdemont.

Para esa reunión, los ERT adoptaron "grandes medidas de seguridad". Además, en las comunicaciones intervenidas a los sospechosos encarcelados Ferrán Jolis y Xavier Buigas, en las que se detalla cómo "organizaron, planificaron y ejecutaron" el encuentro.

El juez también detalla que los sospechosos habían elaborado distintos tipos de explosivos con el fin de usarlos contra "infraestructuras críticas" y no descartan que pretendieran enviar bombas caseras por correo a cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña.

Otro plan de la célula era ocupar durante cinco días el Parlament. Ferrán Jolis sería el encargado de establecer "comunicaciones seguras e indetectables" desde el interior del parlamento, cuya instalación se realizaría en "establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wifi". Sería en este contexto en el que Jolis dijo por teléfono que "me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada".