El tono de Pablo Casado fue este martes muy pesimista. Tras reunirse con el rey Felipe VI, el presidente del PP hizo un balance detallado de lo que han sido estos meses de negociaciones y calificó la candidatura de Pedro Sánchez como "la historia de un fracaso".

Para Casado, lo que el líder socialista quería "desde el primer momento" era la "repetición electoral". Ante esta situación, situó al PP "en la oposición" pero también "como alternativa" al proyecto socialista. En este sentido, hizo una especie de símil con lo sucedido en 2016, y el líder popular dejó claro que si por aquel entonces "solo había una vía", ahora Sánchez "ha tenido cuatro puertas a las que tocar".

En palabras de Casado, el presidente en funciones, a pesar de las alternativas, "no ha intentado nada con ningún partido, y a nosotros nos ha tratado con soberbia", sentenció, antes de recordar que "el Partido Popular llegó a plantear once pactos de Estado que fueron rechazados". "No podemos aceptar que un candidato pida todo a cambio de nada", concluyó un Casado que ahora solo espera que una nueva convocatoria electoral "no le salga gratis" a Sánchez: "Tenemos la sospecha de que nunca ha querido formar un Gobierno".

Rivera: "Ha estado mareando la perdiz"

"Sánchez ha perdido mucho tiempo, ha estado mareando la perdiz". Así se expresó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que mantuvo hasta el último momento su oferta: la abstención naranja si Pedro Sánchez accedía a las tres condiciones planteadas por su partido. Tras su audiencia con el rey, Rivera señaló directamente al secretario general del PSOE.

"Él es el culpable del bloqueo", sostuvo, al mismo tiempo que consideró que los suyos sí han "estado a la altura" proponiendo "una solución de Estado". Desde Cs ven al presidente en funciones como una persona "incapaz" y consideran que estos meses han terminado con el "fracaso" del candidato designado en su momento por Felipe VI.



En el escenario electoral, Albert Rivera no quiso valorar en ningún momento las encuestas. "Los españoles juzgarán; tomarán nota, supongo, de quienes han bloqueado el país y de quienes hemos propuesto soluciones", explicó el presidente de Cs al mismo tiempo que volvía a afear a Sánchez que en cinco meses no haya optado por ninguna de las vías que se le han puesto sobre la mesa: "Sánchez ni acepta negociar con sus socios ni acepta una solución de Estado", sentenció.

Iglesias: "Tendencia natural a la derecha"

Pablo Iglesias no se mueve de su idea de Gobierno de coalición con el PSOE, pero al mismo tiempo da por hecho que la "tendencia natural" de Pedro Sánchez es "irse hacia la derecha". Así lo expresó tras verse este martes en Zarzuela con Felipe VI dentro de la ronda de consultas. El líder de Unidas Podemos llegó a ironizar con la situación: "Parece que cuando el macho alfa es Rivera, en el PSOE tienen hasta prisa por hablar". Iglesias dejó un mensaje para su homólogo socialista y empleó unas palabras que ya había trasladado anteriormente al monarca: "Cuando una fuerza cuenta con mayoría absoluta tiene que llegar a acuerdos".



En tono de decepción, desde las filas moradas aseguraron que Sánchez usó estos cinco meses para "hacer el paripé a la espera de poder pactar con Ciudadanos". "Pedro Sánchez tenía el mandato de formar gobierno. No quiso. La arrogancia y el desprecio a las reglas básicas de una democracia parlamentaria se han impuesto sobre la sensatez", escribió Iglesias en las redes sociales. Y acusó al socialista de tener "una obsesión con acaparar un poder absoluto que los españoles no le han dado" y de haber cometido "un error histórico".