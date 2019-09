Los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus de observación de la Tierra han captado a lo largo de estos días las espectaculares imágenes de los efectos de la gota fría que ha azotado especialmente el sureste de la Península y ha dejado al menos seis muertos.

En el Mar Menor, las localidades de San Javier y Los Alcázares se han visto duramente afectadas por el paso de la DANA (depresión aislada en niveles altos), tal y como se aprecia en la siguiente imagen, capturada el pasado viernes 13 de septiembre.

Ese día, el término municipal de San Javier —que aparece completamente anegado en la fotografía— llegó a registrar una precipitación acumulada de 276,8 mm. El gobierno regional ya ha pedido declarar el Mar Menor como zona catastrófica debido a los cuantiosos daños y destrozos.

Ontinyent (Alicante) también ha sido otra de las localidades donde la DANA ha hecho estragos. Según ha informado el programa Copernicus, más de 1.600 hectáreas quedaron bajo el agua tras las inundaciones en esa zona el pasado 13 de septiembre.

