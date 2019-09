El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el polaco Maciej Szpunar, opinará este lunes sobre si el uso del índice por parte de los bancos en las hipotecas es abusivo o no., si bien su opinión no es vinculante y será en el primer trimestre de 2020 cuando el TJUE dicte una sentencia firme al respecto. El dictamen tendría que haberse emitido el pasado 24 de junio, pero se aplazó para después de verano. Este hecho ha provocado que la incertidumbre entre clientes y bancos no haya hecho otra cosa que incrementarse. La banca española aguarda este veredicto preliminar por los efectos que podría tener que se declarasen nulas las cláusulas que incluyen el IRPH en contratos hipotecarios, un índice elaborado por el Banco de España derivado de una Orden Ministerial de mayo de 1994.

¿Qué es el IRPH?

Son las siglas del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios. Se trata de un índice oficial reconocido por el Banco de España. Para calcularlo, se hace la media de los intereses a los que los bancos colocan sus hipotecas. Es el segundo índice más utilizado en los préstamos para la compra de viviendas solo por detrás del Euríbor, cuyo cálculo va unido a los préstamos entre bancos.



¿Por qué se cuestiona?

En 2013, cuando el Euríbor empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo estable en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas afectadas entre 200 y 300 euros al mes, según plataformas de afectados como Asufin o IRPH Stop Gipuzkoa.



¿Qué ocurre en el Tribunal de Justicia de la UE este lunes?

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, opinará este lunes sobre si las entidades bancarias comercializaron con transparencia las hipotecas ligadas al IRPH o si su uso es abusivo. La opinión del letrado no es vinculante, pero el tribunal la suele tener muy en cuenta, que se pronunciará de forma definitiva sobre este asunto en el primer trimestre de 2020.



¿Qué argumentan los afectados?

Las diferentes asociaciones creen que hubo falta de información a la hora en su comercialización. "Es un índice engañoso para los usuarios porque es muy difícil comprender semejantes fórmulas ni sus ventajas ni sus inconvenientes y que fue comercializado fraudulentamente. Se ofrecía como las cláusulas suelo como un beneficio para el consumidor. Se decía que iban a estar más protegidos y se ha demostrado falso", explica Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae).Algunas plataformas hablan de hasta unos 1,3 millones de personas o familias afectadas.



¿Qué dicen los bancos?

Sostienen que el IRPH es un índice oficial elaborado por el Banco de España, es decir: que las entidades no intervienen en su configuración. También subrayan que no había sido cuestionado hasta ahora en sus 25 años de existencia y que dicho conflicto no puede ser comparado con el de las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia ni de abusividad al haber sido fijado conforme a disposiciones legales.



¿Por qué teme la banca lo que diga la Unión Europea?

Para la banca español tendrá un fuerte impacto en sus cuentas si la sentencia es desfavorable a sus intereses. Diversos analistas estiman que, de ser contrario el fallo europeo, la entidades deberían desembolsar entre 3.000 y 44.000 millones de euros. La cantidad a desembolsar dependerá de si tienen que devolver todo lo cobrado de más o solo unos años. Según la suma de los datos hechos públicos por las propias entidades respecto a su exposición al IRPH, el sector contaría con algo más de 17.900 millones de euros en crédito vivo referenciado al índice.



¿Cómo ha llegado el tema a los tribunales europeos?

En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto y dio la razón a la banca. El alto tribunal consideró en su sentencia que el IRPH es un interés completamente legal y que por tanto no podía "ser objeto de control de transparencia". Sin embargo, unos meses más tarde, el juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona decidió suspender un procedimiento e instó a la justicia europea a que se pronunciase sobre la legalidad y la transparencia del índice.