Miley Cyrus ha negado que su matrimonio con el actor Liam Hemsworth haya terminado por una supuesta infidelidad, ya que "no tiene nada que ocultar", en un hilo de mensajes que publicó este viernes en su perfil de Twitter.

Casi dos semanas después de que se confirmase la ruptura de la pareja, la cantante escogió Twitter para romper su silencio y responder a las especulaciones que la prensa del corazón y miles de usuarios en redes sociales habían arrojado.

"Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así", aclaró Cyrus, de 26 años.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide.