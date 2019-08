Dani Mateo ha vuelto a crear polémica por un comentario que hizo este domingo sobre las diferencias en el tratamiento mediático de las víctimas del franquismo con las del terrorismo de ETA, el cual ha recibido bastantes críticas. En concreto, dos familiares del concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García, asesinados por ETA en 1998, han mostrado su total desacuerdo.

"Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... ¡Oye! Que no pase un día sin avivarla no se nos vaya a morir", afirmaba el humorista en su cuenta de Twitter.

Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de la pareja asesinada, ha aprovechado la misma red social para responder a Dani Mateo: "Tengo 28 años, llevo casi 21 sin mis padres por culpa de ETA, si Dios quiere, me quedan muchos años de vida, y te aseguro que hasta el último día de mi vida, ¡voy a recordar a mis padres y a quienes les asesinaron, para que personajes como tú no ganeis la batalla de la memoria!".

No fue el único que mostró su opinión al respecto. La hermana del concejal asesinado, Teresa Jiménez-Becerril -diputada del PP-, también se ha mostrado contraria al comentario de Dani Mateo: "¿Cómo se permite Dani Mateo decirnos a las víctimas que no hablemos más de ETA? ¿Le han matado a usted a su hermano?El que se tiene que callar es usted. Yo no voy a enmudecer para complacer a quienes quieren blanquear a los terroristas y a sus cómplices".

